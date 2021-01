C’est nous: quand et comment voir le nouvel épisode 5 de la cinquième saison

À la mi-novembre 2020, ‘C’est nous’ a arrêté de diffuser sa saison 5 et a laissé un mauvais goût dans la bouche de ses fans, car pour le moment seuls quatre épisodes ont été vus, et ces fans s’attendaient à en voir beaucoup plus. La raison de cet arrêt est que la production a dû rattraper les fusillades affectées par la pandémie de coronavirus. Ils ont travaillé ce qui restait de novembre et de tout décembre.

Bien sûr, Covid-19 n’est pas quelque chose qui était étranger à la série, car dès le premier épisode, ils ont décidé que ce nouvel épisode faisait également partie de la crise sanitaire qui continue de punir la planète. Cela a provoqué des discussions entre les fans et provoqué une petite division: ceux qui aimaient être confrontés à un vrai problème et ceux qui ne voulaient pas se séparer du Coronavirus dans une fiction.

Le quatrième épisode, le dernier avant de mettre les freins, a laissé bien plus de questions que de certitudes. Qu’arrivera-t-il à Kate et les conséquences de son passé? La maladie de Rebecca; Randall et les indices pour en savoir plus sur sa mère; Hai, le personnage mystérieux; si Kevin et Randall resteront séparés et comment la relation entre Kevin et Madison se poursuivra. Justin Hartley a évoqué ce dernier.







Dans une récente interview avec TV Guide, l’acteur a déclaré: «Ils forment un couple étrange. Ils essaient de faire en sorte que ça marche, ils s’apprécient mutuellement, mais je ne sais pas à quel point cette affection est profonde.. Hartley Il a avancé sur son personnage: « Nous avons vu un Kevin avec des doutes. Il a peur que ça ne marche pas. Je veux dire, et si les deux ne peuvent pas coexister ensemble? Il a peur d’essayer de forcer quelque chose. ».

+ Quand l’épisode 5 de la cinquième saison de This Is Us est-il diffusé en Amérique latine?

Le nouvel épisode sera officiellement lancé le mardi 5 janvier, mais uniquement pour la télévision aux États-Unis. Pour pouvoir le voir en Amérique latine, vous devrez attendre 24 heurescar il arrivera un jour plus tard. Cela signifie que L’épisode 5 de la saison 5 sera diffusé le mercredi 6 janvier.

+ Comment regarder This Is Us en Amérique latine?

La série dramatique familiale la plus appréciée des fans peut être vue en Amérique latine avec un abonnement à Renard Premium, qui en février changera son nom en Star Premium, tout comme les autres chaînes, selon la déclaration officielle de Disney.