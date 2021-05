C’est nous: quand et comment regarder l’avant-dernier épisode de la cinquième saison

Saison 5 de C’est nous Cela n’a pas été facile du tout, mais malgré tous les inconvénients qu’ils ont eu, ils pourront finir de la meilleure façon. L’émission de télévision créée par Dan Fogelman, qui vient confirmer sa fin, se dirige vers la clôture de cette histoire avec le épisode 15 et les fans ne voudront rien rater. Regardez quand ce sera et à quelle heure!

le Chapitre 14 arrivé la semaine dernière, après ce qui a été un nouveau report de la production, en raison des problèmes de tournage au milieu de la pandémie de coronavirus. « La musique et le miroir », il a été appelé, avec le synopsis suivant: « Beth est en train de se frayer un chemin dans son cheminement de carrière. De plus, Kate et Toby sont confrontés à des problèmes inattendus, et une rencontre avec quelqu’un de leur passé fait réfléchir Kevin. ».

On y retrouve des moments plus émotionnels, principalement ceux du mariage entre Randall et Beth, avec des flashbacks qui ont ravi le public, au gré de leurs réactions sur les réseaux sociaux. Nous sommes témoins de l’impact de Covid-19 sur la vie de la femme, la poussant à fermer son école de danse, et son mari comprend qu’il n’a pas toujours à apporter une solution, il doit simplement l’accompagner.

Nous avons aussi les retrouvailles entre Kate et sa mère, Rebecca, se souvenant de son adolescence et de la façon dont son père l’a poussé à accepter un emploi dans une cafétéria, au lieu d’être dans un bureau. Du côté de Kevin, tente de reprendre sa carrière après avoir fait un film moche, et renoue avec Zoe, qui lui fait réfléchir sur son nouveau statut de père et futur mari de Madison.

+ Quand et comment regarder l’avant-dernier épisode de This Is Us saison 5?

L’épisode 15 de la cinquième saison sera «Jerry 2.0», avec le synopsis suivant: « Kevin et Madison participent à leurs enterrements de vie de garçon et de jeune fille respectifs », sera présenté en première le mardi 18 mai aux États-Unis. En Amérique latine, nous devrons attendre 24 heures, Pour ce que L’avant-dernier épisode de la cinquième saison de This Is Us arrivera le 19 mai à 23h00 sur STAR Series.