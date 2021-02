C’est nous: quand et à quelle heure voir l’épisode 7 de la saison 5

La cinquième saison de ‘C’est nous’ Cela n’a pas du tout plu aux fans et à la production du programme, car pour le moment ils ont été contraints de suspendre leur diffusion à deux reprises en raison de la crise sanitaire du coronavirus. La première fois était de terminer le travail d’enregistrement, avec la promesse que tout serait prêt à reprendre en janvier, mais les nouvelles mesures dans la ville de Los Angeles les ont repoussés de plusieurs casiers et ont annoncé un nouveau report.

Dan Fogelman, créateur de la série, a donné des explications sur son compte Twitter: « Il n’y a pas de nouvel épisode de This Is Us ce soir – les retards de production liés à Covid à Los Angeles nous ont obligés à retarder de quelques semaines. Mais les prochains (épisodes) sont importants et nous sommes très proches. Nous espérons donc que Hang in là avec nous. Désolé! « . Une enquête sur Divulgacher abouti à 79% sont contrariés par cette nouvelle suspension.

‘C’est nous’ C’est devenu l’une des fictions préférées des téléspectateurs en Amérique latine pour raconter l’histoire de la famille Pearson et de leurs aventures, qui font souvent pleurer leurs fans pour les moments difficiles qu’ils ont traversés. Récemment, Justin Hartley, qui joue «Kevin», a déclaré qu’il ne voulait pas que la série se termine, ce que de nombreux fans aimeraient entendre.

Fogelman avait commenté à l’époque que l’intention est passer à une sixième saison, mais Hartley a donné son point de vue: « Tant que nous continuerons à raconter cette histoire et aussi longtemps qu’elle est convaincante. S’il faut 70 ans pour raconter cette histoire, je le serai. Mais j’aime la façon dont l’histoire se déroule et j’aime en faire partie. Alors je le ferai aussi longtemps que je le fais..

+ Quand l’épisode 7 de la saison 5 de This Is Us est-il diffusé?

Le nouveau chapitre appelé « Là » et avec synopsis: « Kevin se lance dans un road trip stressant; Jack et le jeune Kevin vont sur un terrain d’entraînement de football »va frapper les écrans de Série Fox Premium d’Amérique latine le 10 février, 24 heures après sa diffusion originale aux États-Unis.

+ À quelle heure est-ce que This Is Us saison 5 épisode 7 première?

Le prochain chapitre qui sera lancé en Amérique latine le mercredi 10 février arrivera à son horaire habituel dans toutes ses saisons: à 23 heures.