C’est nous: pourquoi il est important de connaître l’histoire de la mère de Randall

Le mercredi 6 janvier était le jour où ‘C’est nous’ est revenu à son émission, après quelques mois de repos pour terminer quelques scènes et les terminer en post-production, puisqu’il s’agissait de l’un des nombreux programmes au monde qui a été touché par la pandémie Covid-19, qui est très présente dans cette saison 5.

Avant leur reprise, ils ont assommé les fans en révélant que la mère biologique de ‘Randall’ n’est pas morte après avoir accouché et consommé des stupéfiants, et c’était l’une des grandes inconnues qui restait à ce moment-là, alors le public savait qu’une histoire de fond allait arriver que le personnage devait traverser.

L’épisode 6 a été créé mercredi dernier, appelé « Mère biologique » était concentré sur cette histoire, car Randall a accepté de rencontrer Hai, un vieil amour de sa mère, qui allait lui raconter ce qui lui était arrivé, en plus d’essayer de le rapprocher d’une personne avec qui il ne partageait que du sang. À propos de cela, il a parlé Sterling K. Brown, qui joue le personnage qui explore son passé dans la fiction, dans une récente interview avec AUJOURD’HUI.







L’acteur a expliqué l’importance de connaître le voyage de Laurel, joué dans la série par Jennifer C. Holmes: « C’est probablement le deuxième chapitre qui a une femme noire au premier plan. Nous l’avons fait avec Beth dans le passé, et maintenant c’est l’histoire de la mère de Randall. ». « C’est juste ce rappel que la série a une histoire qui vaut la peine d’être racontée. Les gens, lorsque vous les rencontrez pour la première fois, peuvent venir à vous en tant que toxicomanes. Ils peuvent être facilement écartés. Mais vous vous rendez compte que tout le monde en a une. histoire, et il est important de raconter cette histoire « ajoutée.

Il a également anticipé ce qui s’en vient Randall: « En particulier, il est bon de savoir que c’est la première fois qu’il voit l’histoire de sa mère comme quelque chose d’important en soi. Et pas seulement comment elle se rapporte à lui. ». De plus, le créateur Dan Fogelman déclaré dans Divertissement hebdomadaire: « Il racontera une histoire complète et belle. Je pense que ce sera une réponse élégante et satisfaisante à beaucoup de choses, plutôt que quelque chose qui soulève nécessairement plus de questions. ».