C’est nous l’acteur qui était dans Stranger Things et tu l’avais oublié

Netflix

Alors que le drame familial NBC touche à sa fin, Netflix commence à battre le retour tant attendu de Millie Bobby Brown. Avez-vous remarqué le lien entre les deux séries ?

©IMDBLes deux séries ont été créées en 2016.

De moins en moins à faire c’est nous arriver à une fin. La sixième saison dira au revoir le 24 mai, quand tous la famille person dites au revoir pour toujours aux fans. Dans ce contexte, il est intéressant de parler d’une série qui s’apprête à revenir sur Netflix: choses étrangesqui a un lien que peu de gens ont remarqué avec ce drame familial de CNB. Il y a un acteur qui peut fièrement dire qu’il a fait partie des deux histoires.

il y a 6 ans, les deux choses étranges Quoi c’est nous Ils sont passés au petit écran. Le premier à le faire fut l’histoire mêlant nostalgie et science-fiction, dont la première a eu lieu en Netflix le 15 juillet 2016. Deux mois plus tard, le 20 septembre, nous nous sommes rencontrés pour la première fois les frères Pearson et leurs parents, et nous nous sommes lancés dans l’aventure des larmes créée par Dan Fogelman. A cette époque, l’acteur auquel nous faisons référence faisait déjà partie des deux histoires.

Il s’agit de Chris Sullivanquoi dans c’est nous est devenu connu sous le nom de Tobiele couple de Kate (Au moins jusqu’à la fin de la tranche actuelle, dans laquelle il y avait des indications qu’il y aura une séparation douloureuse). Avant d’être vu dans le rôle de l’aimant et amusant Tobieun fan de guerres des étoiles Il n’a pas fallu longtemps pour gagner le cœur de Kate et les fans de la série CNBa pu être vu brièvement dans Netflix.

Au choses étranges, Sullivan Il a eu un petit rôle dans le premier épisode de la série, où il s’est présenté à élever et elle a été vue poursuivie par des agents étranges. Son personnage était le cuisinier d’un petit restaurant où élever elle dégusta un hamburger, jusqu’à ce que ses poursuivants arrivent et mettent fin à la vie du bon samaritain qui l’avait aidée. Heureusement pour les fans (et pour le bien de l’histoire), elle a réussi à s’échapper jusqu’à ce qu’elle croise la route des enfants Hawkins.

Quand est-ce que Stranger Things revient ?

Toujours pas de date confirmée par Netflixla série créée par les frères duffer Il a partagé plusieurs avancées sur les réseaux pour savoir à quoi s’attendre de cette quatrième saison. Bien que le premier soit arrivé en 2020, avant la pandémie, et que l’on pensait que ce serait l’année du retour, il a dû être reporté en raison du coronavirus. Maintenant depuis qu’il a été fait TUDUM, il a été confirmé que 2022 serait le moment de revoir les (pas si) enfants d’Hawkins, et tout indique que juillet sera le mois choisi par la plateforme. Pour l’instant, il va falloir se contenter de spéculations.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂