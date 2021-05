C’est nous: la fin de la saison 5 expliquée

Après une saison orageuse de multiples suspensions de diffusion, C’est nous a réussi à présenter les 16 épisodes de son cinquième opus, qui peut être vu sur l’écran de la série STAR. Le dernier chapitre s’appelait « Les Adironacks », avec le synopsis suivant: « La famille se réunit pour le mariage de Kevin et Madison ». Ce qui est arrivé à la fin? Voici l’explication!

Rappelons qu’il y a quelques semaines, il a été officiellement confirmé que la saison 6 sera la dernière du spectacle et ne continuera pas. « Bien qu’il soit triste qu’il ne reste qu’une saison, nous remercions également NBC de nous avoir permis de terminer le spectacle comme et quand nous l’avions toujours prévu. Nous travaillerons dur pour maintenir l’atterrissage. »dit le créateur Dan Fogelman.

+ Que s’est-il passé entre Kevin et Madison?

Cet épisode tourne autour du mariage entre Kevin et Madison, qui se sont fiancés après la naissance de leurs jumeaux et il semblait qu’à l’avenir ils s’attendaient à vivre ensemble comme une grande famille, mais elle a réalisé que son fiancé ne l’aimait pas vraiment et ils ont annulé le mariage. Grâce à un flashfoward, ils nous montrent que Ils ont une bonne relation et, d’après ce que nous avons vu dans cet épisode, il est probable qu’il se réconcilie avec Sophie.

+ Qu’arrivera-t-il à Rebecca?

Dans la quatrième saison, nous apprenons que Rebecca souffre de la maladie d’Alzheimer, ce qui suscite des inquiétudes pour sa famille. Dans cette partie 5, il n’a pas eu beaucoup de participation en raison des problèmes de production de la série et il était dans la fiction, il était dans la cabine Pearson pendant une année entière. Après des années à ne pas en parler, elle Il s’est excusé auprès de Randall de ne pas lui avoir dit la vérité sur sa mère et a rassemblé ses deux autres enfants pour parler du reste de sa vie et passer plus de temps ensemble.. C’est pour ça que Dans le sixième épisode, nous verrons sa nouvelle maison, où sa fin l’attendra sûrement, et nous en apprendrons plus sur son histoire personnelle..

+ Kate et Toby divorcent?

Sans aucun doute, la tournure la plus importante de cette saison a été ce qui est venu dans son dernier regard. Au milieu des préparatifs du mariage de Kate et Madison, Toby surprend Kate en lui disant qu’elle a trouvé un nouvel emploi à San Francisco et ils ont une petite dispute, car elle ne voulait pas quitter LA pour avoir le travail que vous avez toujours voulu.

Au milieu du chapitre, ils reparlent de la manière dont ils feront travailler la famille malgré leur absence, mais dans le mini flashfoward, nous voyons que Kate est sur le point d’épouser son patron actuel, Phillip. De cette manière le couple est confirmé avoir divorcé, et cela a du sens si nous regardons en arrière sur les premières scènes de Pearson dans le futur dans la nouvelle maison près de la cabane, car nous avons vu Toby, mais elle n’avait plus son alliance.







+ Que se passera-t-il dans la saison 6?

Contrairement aux saisons précédentes, dans le cinquième, nous n’avons pas eu de visions vers l’avenir, même si elles nous ont déjà montré que la famille se rassemble pour dire au revoir à Rebecca. Compte tenu de ce qui s’est passé dans le dernier épisode, Kevin devrait renouer avec Sophie et redémarrer leur romance de l’adolescence; Kate et Toby se préparent à leur séparation et nous verrons l’usure du couple; Oui quant à Rebecca, ils vont plonger dans sa maladie et nous montrer comment elle commence à perdre ses souvenirs.