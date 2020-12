C’est nous: Justin Hartley révèle des indices sur les nouveaux épisodes

Alors que nous attendons toujours le lancement d’un nouvel épisode de la cinquième saison de C’est nous, l’un de ses protagonistes a été interviewé par TV Guide et a révélé quelques détails sur ce que l’on peut attendre de son personnage.

Il s’agit de Justin Hartley, qui joue Kevin Pearson. L’acteur a parlé de ce qui arrivera à son personnage dans les prochains épisodes et de la manière dont sa relation avec lui se poursuivra. Madison, joué par Caitlin Thompson.

Si vous avez vu les cinq premiers épisodes de cette nouvelle saison, vous savez que Kevin a récemment appris qu’il serait le père de deux enfants après son aventure d’un soir avec Madison, mais formaliseront-ils leur relation pour cette raison?

Justin Hartley et Dan Fogelman, créateur de la série, ils reconnaissent que Kevin et Madison ne sont pas faits l’un pour l’autre. « J’aime le fait que ce n’est pas leur tradition de se marier, d’avoir des enfants et de se battre pour les élever », a avoué l’acteur.







«Ils forment un couple étrange. Ils essaient de faire en sorte que ça marche, ils s’apprécient mutuellement, mais je ne sais pas à quel point cette affection est profonde.Hartley a ajouté. «Dans le dernier épisode de This Is Us, nous avons pu voir Kevin avec des doutes. Il a peur que ça ne marche pas. Je veux dire, et si les deux ne peuvent pas coexister ensemble? Il a peur d’essayer de forcer quelque chose.

De cette façon, il n’est pas fou de penser que Kevin et Madison n’ont pas une fin heureuse en couple, malgré le fait d’élever les jumeaux ensemble: «Je l’ai déjà dit: vous ne pouvez pas forcer l’amour. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Justin condamné.

À quand remonte le sixième épisode de la cinquième saison de This Is Us?

Le sixième épisode de la cinquième saison de This Is Us en première sur Fox le 12 janvier 2021.