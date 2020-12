C’est Noel. N’avez-vous pas encore trouvé le cadeau parfait? Voici quelques suggestions «sur roues»

Si normalement l’agitation des achats de Noël nous oblige déjà à passer plus de temps dans les files d’attente que lorsque nous voulons quitter les plages de Costa de Caparica, cette année le contexte pandémique dans lequel nous vivons est venu aggraver encore plus cette situation.

Maintenant, pour gagner du temps, il n’y a rien de mieux qu’une bonne planification de ce que vous allez acheter et pour cette raison nous avons décidé de recueillir quelques suggestions de cadeaux de Noël pour Petrolhead de tous âges.

De cette façon, vous devriez être aussi efficace pour faire du shopping sur n’importe quelle surface commerciale qu’un bon sportif le fait lorsqu’il attaque une route de montagne. Tout pour que vous puissiez rentrer chez vous rapidement, en toute sécurité et pour que vous ayez plus de temps pour lire les actualités que nous vous apportons chaque jour.

Mercedes-Benz a déjà rejoint l’esprit de cette saison et a décidé «d’habiller» strictement deux de ses modèles.

Lego Technic

C’est déjà une tradition. Parler de cadeaux pour pétroliers sans inclure dans la liste le très complet (et même complexe) kits de Lego Technic est presque un sacrilège – ici, nous continuons à être de grands fans de ces ensembles.

Comme nous en avons l’habitude, la société danoise a révélé quelques autres kits cette année et parmi ceux-ci nous en avons sélectionné trois: le Jeep Wrangler, le célèbre Ecto-1 du film Ghostbusters et même une Ferrari 488 GTE.

La Jeep est la plus abordable des trois et coûte 49,99 euros; la Cadillac Miller-Meteor immortalisée à Hollywood comme véhicule de choix pour Ghostbusters coûte 199,99 € (164,48 euros) et la Ferrari 488 GTE, qui reproduit le modèle de compétition, bien qu’elle ne soit disponible qu’en 1 Janvier (vous pouvez toujours l’offrir comme cadeau pour la fête des rois comme cela se passe en Espagne) sera disponible pour 179,99 euros.

Chariot électrique Hyundai

Il n’y a rien de mieux pour créer un avenir Petrolhead que de le mettre au volant de sa propre «voiture» dès son plus jeune âge. Conscient de cela, Hyundai a miniaturisé son 45 Concept – qui anticipe le premier électrique de la nouvelle marque IONIQ et qui lance la nouvelle plateforme spécifique pour les tramways E-GMP du groupe Hyundai – et crée son plus petit modèle électrique.

Capable de ravir les plus petits, cette mini Hyundai 45 Concept dispose de deux moteurs électriques capables de la propulser jusqu’à 7 km / h. Quant au prix, cela reste à voir.

Manuel d’instructions DeLorean de Doc Brown

Connus pour avoir réalisé certains des manuels d’instructions et d’entretien des voitures les plus complets, les Britanniques Haynes ont décidé d’appliquer leur «magie» à l’une des voitures les plus célèbres d’Hollywood: DeLorean de Doc Brown de la saga «Back to the Future».

Nommé «Retour vers le futur. DeLorean Time Machine: Owner’s Workshop Manual », ce livre révèle une série de secrets sur la célèbre voiture dans ses deux versions – route et vol – et des images détaillées des détails les plus divers de la voiture.

Prévu pour la sortie le 30 mars de l’année prochaine, le livre est maintenant disponible en pré-réservation sur Amazon pour seulement 29,99 € (24,67 €).



Amazone



Amalgame Ferrari 330 P4 Le Mans

Suivant sa tradition de création de miniatures de haute qualité, Amalgam a dévoilé une miniature de la Ferrari 330 P4 qui a couru au Mans 1967 (oui, une des années dominées par la Ford GT40).

Limitée à 100 exemplaires, cette miniature à l’échelle 1:18 est extraordinairement détaillée, même avec les marques d’usure acquises par la voiture au cours de 24 heures de compétition intense.

Créé à partir d’un analyse numérique du seul exemple parfait de la Ferrari 330 P4, cette miniature reproduit parfaitement la Ferrari qui a franchi la ligne d’arrivée au Mans en 1967.

Déjà disponible en pré-réservation, cette Ferrari 330 P4 à l’échelle coûte 1358 dollars (1117,57 euros) – pour le collectionneur le plus exigeant, sans aucun doute – et est accompagnée d’extras comme une boîte de protection, un certificat d’authenticité entre autres.

Sony PlayStation 5

L’une des grandes innovations technologiques de l’année, la Sony PlayStation 5 (alias PS5) est un cadeau aux multiples facettes. Il ne convient pas seulement à tous ceux qui ne sont pas intéressés par les voitures, mais peut ravir les Petrolhead.

Pour ce faire, il suffit de jouer à des jeux comme DIRT 5 (dont le prix varie entre 49,99 et 69,99 euros) ou WRC 9 (59,99 euros) ou attendre encore un peu et acheter la dernière génération de «l’éternel »Gran Turismo, Gran Turismo 7, dont l’arrivée est prévue pour 2021.

Le seul problème avec ce cadeau semble être de trouver une PS5, car il semble qu’elles aient été vendues comme des « rouleaux chauds ».

Nous espérons qu’avec ces suggestions de cadeaux de Noël, vous pourrez mieux surmonter les stress Noël en trouvant ce cadeau … parfait – même si c’est pour vous.

Si vous avez encore du mal à vous détendre sur ce terrain, nous entendons dire que lire et voir et entendre (sur YouTube) 45secondes.fr aide. De la part de notre équipe, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes!