C’est mercredi contre Thing dans un nouvel aperçu de la série Addams Family Reboot de Netflix

Avec Mercredi ayant une présence à l’événement Tudum de cette année organisé par Netflix, une nouvelle vidéo d’aperçu pour le Famille Addams série de redémarrage, mettant en vedette Jenna Ortega comme le nouveau mercredi Addams, vient d’être révélé. Dans le clip, on peut voir le mercredi d’Ortega avoir pris le contrôle d’une Chose désobéissante, la main désincarnée que les fans de La famille Addams reconnaîtra instantanément. Vous pouvez regarder le clip ci-dessous.





Mercredi est développé pour Netflix par Alfred Gough, Miles Millar et Tim Burton. Gough et Millar servent également de showrunners tandis que Burton partageait les fonctions de direction avec Gandja Monteiro et James Marshall. Avec Ortega dans le rôle principal, la série met en vedette Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Gwendoline Christie, Luis Guzman, Catherine Zeta-Jones et Murray McArthur. L’actrice originale de Wednesday Addams, Christina Ricci, est également présentée dans un rôle spécial.

Le synopsis officiel de Mercredi est comme suit:

WEDNESDAY – mettant en vedette Jenna Ortega dans le rôle-titre, aux côtés de Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Gwendoline Christie, Christina Ricci et bien d’autres – est un mystère insidieux et surnaturel retraçant les années de mercredi Addams en tant qu’étudiant à la Nevermore Academy. Snap snap.





Jenna Ortega est la nouvelle Addams du mercredi

Netflix

Il doit y avoir beaucoup de pression pour qu’Ortega assume le rôle, surtout lorsqu’elle travaille littéralement avec Ricci, qui a dépeint une incarnation si populaire du même personnage. Cela dit, le Mercredi L’équipe a été très favorable au casting avec une grande confiance dans le succès d’Ortega. Burton fait partie de ceux qui ont fait l’éloge d’Ortega, indiquant clairement qu’il la considère comme le mercredi parfait et ne voudrait personne d’autre dans le rôle.

« Elle est comme une actrice de cinéma muet dans le sens où elle est capable de transmettre des choses sans mots », a déclaré Burton à propos d’Ortega dans un Mercredi featurette. « Voir la vie intérieure et les subtilités était très excitant. Et c’est pourquoi nous sommes très chanceux d’avoir Jenna car je ne peux pas imaginer un autre mercredi. »

« Wednesday est actuellement une adolescente, et nous ne l’avons jamais vue à l’adolescence auparavant », a également déclaré Ortega à propos de ce qui est unique dans sa version. « Ses remarques sarcastiques et sarcastiques ne semblent pas nécessairement aussi charmantes lorsqu’elles viennent de quelqu’un qui devrait probablement en savoir plus qu’une fille de 10 ans. C’était un exercice d’équilibre. Nous ne voulions pas qu’elle ressemble à tout le monde. autre adolescente, mais nous ne voulions pas non plus la rendre trop ignorante. »

Ortega a ajouté: « Nous ne l’avons jamais autant vue à l’écran. À chaque fois que vous avez vu mercredi, elle a été la doublure, la fin d’une blague, elle frappe toujours, et je pense que c’est ce que les gens aiment vraiment Mais dans cette émission, chaque scène est mercredi. Il y a une opportunité de lui donner un peu plus de dimension, et elle devient un peu plus une vraie personne, ce que je ne pense pas que nous ayons jamais vu auparavant.

Mercredi commencera à diffuser sur Netflix le 23 novembre 2022. Jusque-là, vous pouvez « postuler » à la fiction Nevermore Academy de l’émission en visitant le site Web lié. Vous pouvez également consulter une bande-annonce précédemment publiée ci-dessous.