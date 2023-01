C’est l’utilisation incroyable que Tobey Maguire fait de son costume Spider-Man

in

Tobey Maguire a révélé qu’il lui restait deux costumes Spider-Man de son implication dans la franchise. Quel usage incroyable en fait-il ?

© IMDbToby Maguire dans le rôle de Spider-Man

Toby Maguiré personnifié homme araignée dans la trilogie originale du personnage réalisé par Sam Raimi. En 2021, l’acteur est revenu en tant que héros du film Spider-Man : Pas de retour à la maison qui réunissait toutes les versions de l’arachnide y compris les acteurs Tom Holland et Andrew Garfield avec Maguire dans une aventure qui les oppose aux méchants Green Goblin, Doc Ock, Sandman, The Lizard et Electro.

Lors d’une conférence à Reddit pour promouvoir votre film Babylone l’acteur a eu l’occasion de croiser la parole avec les fans de homme araignée Il en a alors profité pour dévoiler une jolie anecdote sur sa relation avec le sympathique wall-crawler, un héros qu’il n’oubliera jamais, d’autant plus qu’il a chez lui deux costumes Spidey, l’un aux couleurs classiques et l’autre en noir.

Quelle utilisation Tobey Maguire fait-il de son costume Spider-Man ?

« J’ai un costume Spidey rouge et un costume Spidey noir. Les deux sont mon pyjama ! »révélé Toby Maguiré en surprenant plus d’un par l’utilisation incroyable qu’il fait des deux morceaux qui ont certainement été salués lors de la sortie au cinéma de la trilogie originale de ce héros. Beaucoup étaient fascinés par le costume qu’il portait Toby Maguiré à l’époque de Peter Parker, mais rares étaient ceux qui pouvaient imaginer l’usage qu’il en ferait plus tard.

Andrew Garfield révélé sur les costumes des trois Spideys : « On s’est dit : ‘Oh mon Dieu, c’est difficile pour toi de faire pipi dans le costume ? C’est difficile pour moi de faire pipi dans le costume !' ». Garfield a également déclaré que Holland était jaloux de son costume. homme araignée car il a de petites fermetures à glissière dont vous pouvez retirer vos mains très facilement. quelleToby Maguiré Vous pourrez vous rendre facilement aux toilettes en utilisant votre « pyjamas »?

Pour le moment, il n’a pas été confirmé si Maguire ou Garfield reviendront pour utiliser le costume de homme araignée sur grand écran. Cependant, sam raimi a admis son optimisme quant à la possibilité d’un nouveau film d’araignée avec Maguire à l’avenir. Raimi, qui a fait son propre retour à la réalisation de films de super-héros Doctor Strange dans le multivers de la foliea partagé que bien qu’il n’ait pas d’histoire ou de plan pour une quatrième sortie, « Tout est possible dans l’univers Marvel »Compte tenu du concept actuel de multivers.

