C’est l’unité de sécurité informatique que l’UE va créer : un Europol de cyberdéfense qui coordonnera les moyens des 27 contre les attaques à grande échelle

L’Union européenne (UE) va créer une unité d’informatique communautaire dont l’objectif principal sera assurer une réponse coordonnée des 27 pays membres aux cyberattaques et aux cybercrises à grande échelle, ainsi que d’offrir une assistance a posteriori afin que les personnes touchées puissent se remettre des attentats, comme le rapporte la Commission européenne dans une note. Une sorte de cyberdéfense Europol qui devra être opérationnel d’ici juin 2022 et avec laquelle les institutions du Vieux Continent veulent faire face conjointement à la menace croissante d’attaques informatiques, qui se sont considérablement accrues dans le feu de la pandémie et l’utilisation accrue des systèmes numériques.

La base de l’unité de cybersécurité de l’UE sera une plate-forme de coopération virtuelle et physique, cette dernière à Bruxelles, avec des représentants des institutions, organes et agences impliqués dans les questions de cybersécurité, tant communautaires que nationaux de chaque État membre. En elle toutes les ressources et expériences dans le domaine de la défense informatique seront réunies qui nous permettent de répondre conjointement aux menaces.

A partir de cette plateforme, la cellule cybersécurité sera en charge de créer des systèmes qui fournissent des informations en temps réel sur les cybermenaces pouvant survenir dans n’importe quelle région de l’UE à grande échelle. Il devra également configurer et mobiliser des équipes de réaction rapide contre les attaques, faciliter l’adoption de protocoles d’entraide entre les participants, mettre en œuvre des outils nationaux et internationaux de surveillance et de détection des risques, et répondre aux incidents et crises de cybersécurité.

Avec cet organe, l’UE garantit qu’il sera possible de mieux exploiter tout le potentiel des différents réseaux de cybersécurité déployés en Europe, tant publics que privés, pour mieux lutter contre la cybercriminalité.

« Des réponses avancées et coordonnées sont de plus en plus nécessaires dans le domaine de la cybersécurité, alors que les cyberattaques augmentent en nombre, en ampleur et en conséquences, ce qui affecte gravement notre sécurité », souligne la Commission européenne dans la note.

L’institution communautaire souligne également que les acteurs de la cyberdéfense, tant publics que privés, « travaillent trop souvent séparément », c’est pourquoi ils ont jugé nécessaire de créer une unité qui forme un front européen commun contre les cybercriminels. « L’objectif est de rassembler les ressources et les expériences dont disposent l’UE et ses États membres pour prévenir, dissuader et répondre efficacement aux cybercrises et aux cyberincidents de masse », expliquent-ils.

Pour la création de l’unité européenne de cybersécurité, la Commission a proposé de développer un processus graduel en quatre étapes auquel participent les institutions communautaires et tous les États membres et qui doit aboutir à la mise en service de l’organe informatique le 30 juin 2022 au plus tard. De même, l’unité devra être pleinement opérationnelle dans toutes ses responsabilités d’ici au 30 juin 2023.

Le financement de l’unité européenne de cybersécurité sera assuré par le programme Digital Europe, bien que le Fonds européen de la défense fournira également des ressources.