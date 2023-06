+ C’est l’un des meilleurs films de tous les temps et il est sur Netflix

Thomson NEO 14 N14C4WH64 notebook N3350 Ordinateur portable 35,8 cm (14.1") HD Intel® Celeron® N 4 Go DDR3L-SDRAM 64 Go eMMC Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 10 S Blanc

<b>WINDOWS 10 EN MODE S</b><br/>Accomplissez vos tâches en bénéficiant de performances durables sur votre pc portable Thomson NEO Explorez le web ou visionnez des films en continu avec Microsoft Edge, choisissez votre propre stockage cloud et téléchargez vos applications favorites tout en jouissant d'une expérience Windows ultra-sécurisée, aussi bien à domicile qu'en déplacement.<br/><br/><b>UN ORDINATEUR FIN, ÉLÉGANT ET FIABLE POUR TOUTES LES TÂCHES DU QUOTIDIEN</b><br/>Le notebook NEO a été conçu pour votre plaisir et votre confort.<br/>Enchaînez les tâches, détendez-vous, interagissez avec vos amis grâce à son écran Haute définition.<br/>Le NEO 14C vous apporte un grand confort d'utilisation.<br/>Léger, cet élégant notebook Thomson est facilement transportable.<br/><br/><b>PROCESSEUR INTEL CHERON</b><br/>Grâce au processeur Intel Celeron, le Thomson Neo béneficie de fonctionnalités améliorées avec l'intégration d'options de sécurité et de connectivité moderne.<br/>Il offre un excellent équilibre entre performance et durée de vie de la batterie afin de vous permettre de terminer rapidement vos tâches quotidiennes et de gagner un temps précieux.<br/><br/><b>RESTEZ CONNECTÉ</b><br/>Avec un stockage allant jusqu'à 2 To1 pour tout votre contenu, ainsi que de l'USB 3.0 (10x plus rapide que l'USB 2.0), le NEO 14C vous apporte une connectivité rapide et complète.<br/><br/><b>OFFICE ET WINDOWS : UN DUO DE CHOC POUR TOUS VOS PROJETS</b><br/>Travaillez plus efficacement et produisez des résultats de qualité professionnelle avec Office 365 sur Windows 10.<br/>Illustrez vos idées et corrigez vos documents, ajoutez des effets visuels grâce aux modèles 3D1 et peaufinez l'aspect final de vos projets à l'aide des fonctionnalités intelligentes.<br/><br/>1 Requiert un abonnement Office 365, vendu séparément. - Offre exclusivement réservée aux professionnels