C’est l’ultime marathon de 20 films pour Halloween

recommandations

Ce lundi, la fête préférée des amateurs d’horreur aura lieu et nous avons tous ces films à vous montrer.

©IMDBHéréditaire, par Ari Aster.

Lundi prochain, il y aura une nouvelle édition de Halloween, la fête qui compte de plus en plus d’adeptes dans le monde et qui a réussi à conquérir des marchés inattendus comme ceux d’Amérique du Sud, où de plus en plus de fans se déguisent en personnages de leurs séries et films pour cette date. ce 2022, Dahmer Soit Eddy de choses étranges semblent être quelques-unes des tenues préférées, sans parler de la énigme de paul dano ou l’un des membres de le jeu du calmar.

Alors que certains en profitent Halloween pour faire la fête entre amis et danser toute la nuit, d’autres vont chercher des sucreries dans leur quartier. Mais il y a aussi une partie de la population mondiale qui consacre tout le mois d’octobre aux marathons de films d’horreur. Ce sont les jours idéaux pour faire revivre les vieux classiques avec lesquels nous avons grandi ainsi que pour rattraper leur retard.

Dans Twitter, il y avait un utilisateur sauveur qui était chargé de collecter 20 films ! horreur à prioriser ce week-end. C’est une sélection qui, comme l’explique @litperdida ça sert à « Comprendre l’évolution de l’horreur contemporaine ». On parle d’une liste qui commence par une production lancée en 1973, Ne regarde pas maintenant de Nicolas Roeg et a d’autres productions plus récentes comme héréditaire Soit Projet Blair Witch.

L’un des points importants qui ressort du fil qui s’est formé @litperdida c’est que c’est une sélection, une curatelle. Cela signifie que ce ne sont pas nécessairement des films qui ont changé le genre d’horreur, même s’ils ont eu un impact significatif. productions de Dario Argento, Stanley Kubrick et John Carpenter sont quelques-uns de ceux qui apparaissent dans ce fil incontournable de Twitter.

+Shelley Duval revient

En parlant de Stanley Kubrick et la terreur, nous devons nous référer à L’éclatle film de 1980 dans lequel ils ont joué Jack Nicholson et Shelley Duval. Ce long métrage inspiré du travail de Stephen King a une histoire sombre derrière elle à cause de la façon dont le réalisateur a maltraité Shelly Duval pendant le tournage, au point de lui causer des dommages psychologiques et de la pousser peu à peu à quitter le métier. En 2023, l’actrice qui a joué Wendy Torance reviendra dans un film intitulé collines boiséesUne production de Scott Goldberg où sera le protagoniste Edouard Furlongl’étoile de Terminateurs 2.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂