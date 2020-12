C’est l’ouverture 13 de l’anime Black Clover, Grandeur

Ce week-end, l’ouverture 13 de l’anime Black Clover et sa date de première ont été présentées.

Cette semaine a eu de nombreuses annonces concernant toutes les séries japonaises du magazine Jump. C’était pendant la Jump Festa (comme il est évident) et parmi eux, nous avons vu des choses intéressantes. Par exemple, a montré l’ouverture 13 de l’anime de Black Clover.

Cela correspondra à l’arc (non rempli) qui se déroule actuellement dans l’anime. En fait, on a aussi dit quand on peut le voir en direct: 5 janvier prochain. Ce même jour, la nouvelle fin arrivera également.

Cette ouverture suit le style de toutes les précédentes. Autrement dit, avec beaucoup de rythme et de nombreuses images de combat. Mais cette fois, c’est beaucoup plus « se souvenir » que d’autres fois. Votre titre est « Grandeur»Et est chanté par le groupe Homme de neige. Dans le cas de l’ouverture, nous aurons la chanson intitulée «Beau»Que le groupe coréen chante Trésor.

Snow Man s’est déjà occupé de l’une des ouvertures de l’anime. Plus précisément, celui qui précède celui en cours de diffusion. Stories a été la première ouverture à montrer la triade sombre. Bien qu’à la fin, cela ait fini par être plus remplissant que l’entrée dans la nouvelle arche elle-même.

Les acteurs qui donneront la parole à la triade elle-même ont également été annoncés. Ainsi nous trouvons Yui ogura dans le rôle de Vanica Zogratis et Tatsuhisa suzuki comme Zenon Zogratis. Ils seront rejoints Rikiya Koyama qui complètera le trio avec Dante Zogratis.

Enfin, et pour nous donner un peu plus de battage médiatique, ils nous ont laissé une nouvelle affiche qui fait office d’affiche officielle pour cet arc. Celui du Royaume de Trebol contre le Royaume de Pica. Espérons que l’animation accompagne. Avec tant de farce, cela commence à ressembler à Naruto dans ses mauvais moments.