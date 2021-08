C’est l’ordre idéal pour regarder des films Marvel

+ Les débuts du MCU

Le premier film Marvel au sein de la chronologie idéale il est Captain America : le premier vengeur. Comme toutes les livraisons de la marque vous pouvez le voir sur la plateforme Disney+. L’aventure du héros emblématique se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Par contre, la suite de cet univers se poursuit en 1995 avec un autre Capitaine, en l’occurrence c’est Capitaine Marvel, qui découvre ses origines et accepte son destin d’héroïne intergalactique sur Terre.







+ Iron Man change le monde pour toujours

C’est maintenant au tour du premier opus de Hombre de Hierro, où Tony Stark il est kidnappé par l’Organisation des Dix Anneaux et crée sa première armure pour échapper à ses ravisseurs. Iron Man 2, L’Incroyable Hulk et Thor sont les prochaines entrées de cette liste. Les trois films se déroulent la même année. Petit à petit le MCU présente les héros les plus puissants de la planète.

Suivez le révolutionnaire Vengeurs, où le groupe de héros par excellence de Marvel unissent leurs forces contre le Dieu de la tromperie, Loki. Voici le troisième volet de Hombre de Hierro. Dans ce cas, il est menacé par le mandarin, mais finalement une polémique tourner signale un nouveau méchant qui surprend le héros avec le dangereux virus Extremis. Jusqu’à Pots de poivre va passer à l’action !







+ Les Avengers sont consolidés

Thor: Le Monde des Ténèbres est la continuation de MCU. Ici le Dieu du tonnerre face à une menace millénaire, l’elfe noir Malékith. Une course contre la montre pour sauver sa bien-aimée Jane adoptive et des pertes irréparables, comme celle de sa mère, sont le décor de ce conte digne des dieux de Asgard.

Avengers: l’ère d’Ultron est la prochaine étape : Vengeurs combattre une création de Tony Stark qui semble profiter d’eux de toutes les manières. Jusqu’à ce qu’ils reçoivent enfin l’aide de deux puissants frères : Wanda et Pietro Maximoff. Épique Quel est le prochain chapitre de l’immense histoire de merveille? l’histoire de Scott Lang, L’homme fourmi, l’homme qui peut changer de taille et recevoir l’aide des insectes amicaux.

Les Vengeurs en action. (Image : IMDB)



+ Les héros sont divisés en un chapitre triste de leur histoire

Maintenant, un épisode clé au sein de la MCU. Captain America : guerre civile marque la rupture des Avengers qui sont séparés en deux équipes. L’un répond à Captain America et l’autre à Tony Stark. Les révélations du passé feront des ravages dans les relations des héros. Entre la guerre civile et la guerre d’infini, les événements de Veuve noire, où Natasha retrouve son ancienne famille soviétique et affronte le mystérieux Tyran.

Il est suivi par le charismatique Spider-Man : Retrouvailles, où Peter Parker intensifie son travail en tant que Spidey et se sent obligé d’arrêter un méchant qui opère sous le radar de puissants héros comme Thor ou Iron Man: The Vulture. Débuts intéressants de l’arachnide avec son propre film dans le MCU.







+ La menace de Thanos est inévitable

Il est temps de voir le docteur. Oui, la première entrée dans la franchise de Docteur étrange est le prochain film à voir MCU en ordre. Dans ce cas, Stephen étrange commence son chemin en tant que Sorcier Suprême et défenseur de la Terre.

Attentif, car il y a une série importante à venir : Black Panther, Thor Ragnarok, Ant-Man et The Wasp et Avengers : Infinity War, qui ont lieu la même année. Des événements tels que la destruction de Asgard et l’arrivée de Thanos sur Terre à la recherche de Pierres d’infini Ils se produisent avec très peu de décalage horaire et servent au Mad Titan à vaincre les forces du bien et à annihiler la moitié de la vie dans l’univers.







+ Une fin épique

La fin de Saga de l’infini. Avengers : Fin de partie raconte comment nos héros se réunissent, résolvent les différends du passé et se battent Thanos et ses disciples. Le film est épique et la confrontation finale est un joyau du genre. Le Mad Titan est vaincu grâce à l’effort de Iron Man et les Avengers. La dernière phase de MCU fermer avec Spider-Man loin de chez soi où l’arachnide doit s’adapter à une nouvelle vie sans Tony Stark et est blâmé pour la mort du méchant Mysterio.







Titre bonus: les séries WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et Loki ils ont mis en branle le Phase 4 de l’univers cinématographique Marvel avec un nouveau Capitaine Amérique et la fracture de la chronologie sacrée qui a commencé le multivers. De nombreuses surprises attendent les fans de la marque !

Toujours pas abonné Disney+ pour profiter de tout le contenu exclusif de merveille? S’abonner dans ce lien. Qu’est-ce que tu attends?