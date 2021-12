C’est l’ordre de profiter des franchises The Walking Dead

Les morts qui marchent C’est la série par excellence quand il s’agit de parler d’une apocalypse zombie. Cependant, il y a quelque chose qui était assez clair dès le début du spectacle : il n’était pas ordonné chronologiquement et de nombreux événements importants au sein de sa mythologie restaient à voir. De cette façon, il est né Craindre le mort-vivant, une alternative qui montre les débuts de « la fin du monde ».

Ces histoires sont vues dans le même univers qui a son origine dans la vision de Robert Kirkman. Les séries peuvent et même se croiser. Pour « Adepte débutant » Il peut être difficile de s’organiser pour profiter de ce programme qui montre différents groupes d’humains confrontés non seulement à la peste zombie mais aussi au même égoïsme et à la même misère de la même espèce.

Les zombies, familièrement appelés « marcheurs », ils rampent vers les humains vivants pour les manger ; ils sont attirés par le bruit, comme les coups de feu, et par différentes odeurs. Bien qu’il semble initialement que seuls les humains qui sont mordus ou griffés par des marcheurs puissent se transformer en d’autres marcheurs, il est révélé au début de la série que toutes les personnes vivantes sont porteuses du pathogène responsable de la mutation qui s’active après la mort du virus hôte de l’hôte. .

C’est la menace redoutable que les protagonistes de Les morts qui marchent et ses retombées. Une réalité qui ne sera plus jamais la même grâce à ces marcheurs qui se développent en masse et qui ne cesseront d’essayer de dévorer la chair humaine. De même, les hommes debout devront s’unir les uns aux autres et mettre de côté les différences pour survivre.

En ce sens, la série The Walking Dead : le monde au-delà présente deux protagonistes féminines au milieu d’une intrigue sur la première génération de jeunes à devenir majeurs au milieu de l’apocalypse sans aucune connaissance de ce qu’était le monde avant l’apparition des marcheurs. Certains deviendront des héros et d’autres deviendront des méchants.

L’ordre chronologique de The Walking Dead et de ses retombées

1. Fear The Walking Dead : saison 1 (six épisodes)

2. Craignez The Walking Dead : Vol 462 (16 épisodes)

3. Fear The Walking Dead : saison 2 (15 épisodes)

4. Web-série Fear The Walking Dead : Passage (16 épisodes)

5. Fear The Walking Dead : saison 3 (16 épisodes)

6. The Walking Dead : saison 1 (6 épisodes)

7. Les épisodes Web de The Walking Dead : déchirés (6 épisodes)

8. The Walking Dead : saison 2 (13 épisodes)

9. La série Web The Walking Dead : Cold Storage (4 épisodes)

10. The Walking Dead : saison 3 (16 épisodes)

11. La série Web The Walking Dead : The Oath (3 épisodes)

12. The Walking Dead : saison 4 (16 épisodes)

13. The Walking Dead : saison 5 (16 épisodes)

14. The Walking Dead : saison 6 (16 épisodes)

15. The Walking Dead : saison 7 (16 épisodes)

16. The Walking Dead : Red Machete (6 épisodes)

17. The Walking Dead : saison 8 (16 épisodes)

18. Fear The Walking Dead : saison 4 (16 épisodes)

19. The Walking Dead : saison 9 (16 épisodes)

20. Fear The Walking Dead : saison 5 (16 épisodes)

21. The Walking Dead : saison 10 (22 épisodes)

22. The Walking Dead : World Beyond saison 1 (10 épisodes)

23. The Walking Dead : World Beyond saison 2 (10 épisodes)

24. Fear The Walking Dead : saison 6 (16 épisodes)

25. The Walking Dead : saison 11 (24 épisodes)

26. Craignez The Walking Dead : Saison 7

Finalement: Contes de The Walking Dead (6 épisodes – 2022)

