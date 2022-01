C’est l’histoire vraie de Mystery, le film passionnant qui est parmi les plus regardés sur Netflix

in

Les amoureux des animaux devraient ajouter ce film à leur liste de Netflix. Il s’agit de Mystère, un film français qui avec seulement deux semaines sur la plateforme de streaming a réussi à se positionner parmi les productions les plus vues. C’est que sa prémisse était si convaincante et émotionnelle qu’elle est devenue une recommandation immédiate parmi les utilisateurs. Ce que peu d’entre eux savent, c’est qu’en vérité, est inspiré d’une histoire vraie.

Tout commence lorsqu’une fille nommée Victoria emménage avec son père après la mort de sa mère. Au milieu d’une situation si douloureuse, rencontrez Mystery, une créature capable de guérir la tragédie que la petite fille vient de traverser. Situé dans le département français du Cantal et sous la direction de Denis Imbert, le drame a été créé en 2020 C’est une proposition très tendre pour tous les abonnés du service plus de 13 ans.

C’est que ce chiot appartenant à la forêt, bien que d’origine inconnue, est celui qui aide le protagoniste à se connecter avec le monde et à retrouver le sourire après la perte de l’être aimé. Alerte spoil! Au fur et à mesure que l’animal grandit, il devient évident que ce n’est pas un chien comme tout le monde le croyait, mais que c’est un Loup, qui n’est pas considéré comme domestique dans la région et, en fait, peut être assez dangereux.

Mystère, comme il était à l’origine intitulé, est basé sur un anecdote que le réalisateur français a entendu il y a longtemps. C’est Fabrice Denizot, l’un des producteurs du film à succès qui triomphe sur Netflix, qui lui a raconté l’histoire dans laquelle un homme a offert à sa fille un petit chien sans tenir compte du fait qu’il s’agissait en réalité d’une autre espèce. Son nom, précisément, était Mystère. Et le cinéaste n’a pas hésité à titrer son film.

Scénarisés par Rémi Sappe, Mathieu Oullion, Denis Imbert et Stéphanie Vasseur, ils jouent dans le drame Vicent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain, Éric Elmosnino et Tchéky Karyo. Avec une histoire familiale cohérente, cet ajout au catalogue est devenu l’une des révélations du géant du streaming ces derniers temps, étant l’un des films internationaux les plus remarquables.

