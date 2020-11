C’est l’histoire du bouton « J’aime » qui, 11 ans après sa création, hypnotise des millions de personnes chaque jour

C’était en juillet 2007 et Leah Pearlman rencontrait une amie. « Hé, » dit-il, « Pourquoi ne pas créer un bouton avec une sorte de «bombe» pour marquer certains messages?Pearlman était designer dans l’équipe qui dirigeait le fil d’actualité de Facebook. Cela, se dit-elle, pourrait avoir du sens.

C’était le germe de ce qui a fini par être le bouton « J’aime » (« J’aime ») qui est devenu le symbole de toute une génération et que des millions de personnes utilisent des millions de fois par jour. Voici la (courte) histoire de sa création.

L’idée a convaincu, la mise en œuvre n’a pas

Steven Levy raconte une partie de cette histoire dans son livre « Facebook: The Inside Story », dans lequel vos données contrastent légèrement avec ceux que j’ai postés sur Quora en 2014 Andrew Bosworth, ingénieur sur Facebook.

Bosworth mentionne Pearlman (qui apparaît sur Quora comme « User-10344780651167228015 » parce qu’il a supprimé son compte) et passe en revue cette histoire avec son historique de courrier électronique. Selon sa version, ce projet est né d’une idée entre Justin Rosenstein, Leah Pearlman, Ezra Callahan, Akhil Wable et Bosworth lui-même, qui a baptisé cette proposition avec le nom de code « Props ».

La bombe n’a jamais été considérée comme un signe valide pour mettre en œuvre l’idée, et au lieu de cela, ils ont été considérés symboles comme les étoiles, le symbole «plus» (« + »), qui pourrait être accompagné de « moins », et aussi un symbole de pouce en l’air, ce qui les inquiète car dans certaines régions de la planète, cela n’a pas de sens positif.

Dans ces discussions initiales, au fait, le bouton il ne s’appelait pas « J’aime » mais « Génial » (« Génial »).

Rosenstein, l’un de ceux impliqués dans ces discussions, a mentionné dans le livre de Levy comment même alors on pensait que ce bouton pourrait avoir une valeur intéressante à des fins commerciales– Ce serait une manière subtile d’aider à identifier ce qui intéresse un utilisateur sans que cet utilisateur partage ces préférences explicitement avec Facebook.

Dans un hackathon quelques jours plus tard, un premier prototype du « bouton génial » a été créé, et au cours des semaines suivantes, des travaux ont commencé sur la conception de ce symbole et son interaction. Selon Bosworth, le projet a suscité beaucoup d’intérêt et l’équipe marketing a mis en évidence son potentiel à «filtrer les mauvaises histoires» et ainsi servir de moyen supplémentaire de recommander du bon contenu.

Le 22 août 2007, Bosworth note, l’utilisation du mot « J’aime » a été proposée au lieu de « Génial ». Il n’y a aucune mention de qui a inventé le nom, mais l’équipe d’origine n’était pas tout à fait d’accord avec ce nouveau nom qui leur semblait « fade ».

Malgré la bonne réception initiale du projet, l’intérêt semble s’estomper, entre autres parce que, comme l’explique Bosworth, ils essayaient de trouver une interface utilisateur pour cette fonctionnalité qui s’intégrerait dans toutes les sections de Facebook. En septembre 2007, les choses se sont un peu dégonflées, mais Celui qui conduirait à nouveau cet effort ne serait pas Facebook lui-même, mais un réseau social rival.

Des doutes à la révolution totale du Like

C’était à propos de FriendFeed —A ne pas confondre avec Friendster—, qui a été lancé en octobre 2007 et l’a fait avec la première implémentation réelle du bouton « J’aime ». Avant, ils pointaient certains dans les commentaires, des plateformes comme Vimeo utilisaient ce bouton avec leur cœur depuis 2005.

Cela a commencé comme un symbole ❤️, mais Ana, employée de FriendFeed, a déclaré qu’elle quitterait si elle devait regarder des pages de ❤️ toute la journée (elle était grincheuse comme ça). Nous avons donc lancé avec 😀, et Facebook a finalement adopté la fonctionnalité avec le désormais omniprésent 👍. – Bret Taylor (@btaylor) 31 octobre 2017

Bret Taylor, l’un des fondateurs de cette plateforme, rappelé 10 ans plus tard, comment au début ils ont utilisé le symbole du cœur, mais un employé nommé Ana Il a menacé de quitter l’entreprise s’il devait passer toute la journée à regarder des pages avec un petit cœur, alors ils ont décidé de changer ce symbole pour un smiley souriant.

Fait intéressant, personne n’a semblé le remarquer sur Facebook et les travaux sur cette fonctionnalité ont continué à progresser. Le 12 novembre 2007, tout semblait prêt pour le lancer définitivement, mais « la révision finale avec Zuck ne s’est étonnamment pas bien passée« Ils craignaient qu’il n’était pas clair si cette interaction était publique ou privée, et si » J’aime « finirait par cannibaliser » Partager « . Soudain, le développement tel qu’il a été conçu s’est arrêté.

Quelques jours plus tard, la fonctionnalité est apparue par erreur sur Facebook, ce qui a permis à certains utilisateurs et médias de commencer à en parler. Facebook a fini par l’intégrer dans des expériences à petite échelle qui permettaient en fait des commentaires positifs et négatifs, mais cette information était privée et n’était pas partagée socialement: Si vous cliquez sur « J’aime », personne ne savait que vous l’aviez fait.

Cela, dit Bosworth, a fini par condamner son intégration dans le fil d’actualité, et après plusieurs tests tout au long de 2008, le projet est tombé entre les mains de Jonathan Pines, Jared Morgernstern et Soleio Cuervo. Ce projet « était considéré comme maudit parce qu’il n’avait jamais passé les critiques de Zuck. »

Qu’ont-ils fait pour vous convaincre? Démontrer que le bouton « J’aime » n’a pas réduit l’engagement, mais l’a augmenté. Ils ont rejoint l’équipe avec Itamar Rosen, qui a enregistré et présenté les données, et Zuck semblait convaincu que, comme Bosworth l’a raconté, « le bouton J’aime augmentait le nombre de commentaires en raison de la façon dont le fil d’actualité utilisait les J’aime comme signal pour les redistribuer. »

L’implémentation actuelle du bouton « J’aime » de Facebook est devenue plus complexe (et beaucoup plus informative pour FB), et invite désormais non seulement à donner un simple « J’aime », mais aussi à le changer en « J’aime » ou » Ça m’étonne »,« Ça m’attriste »,« Ça m’inquiète »ou« Ça me met en colère ».

Cela a accéléré l’intégration du bouton J’aime, qui a été lancé définitivement le 9 février 2009. Leah Pearlman, cette employée qui a apparemment été la première à commenter l’idée, était chargée d’annoncer la nouveauté (ici vous avez le message original) sur Facebook, qui d’ailleurs, FriendFeed a acheté en août de cette année.

Le bouton J’aime finirait par devenir une partie intégrante de l’interaction sur n’importe quelle plateforme ou réseau social. YouTube a repensé le service en 2010 et remplacé les étoiles par des J’aime, et ce réseau défaillant appelé Google+ a utilisé son « +1 » dans le même but. Twitter vous permet de marquer les tweets comme favoris depuis sa création, mais a commencé par utiliser une étoile et a fini par la remplacer par le cœur en novembre 2015.

Bien que la fonctionnalité ait explosé avec Facebook, il est probable que de nombreux utilisateurs l’associent à Instagram, « le réseau social des likes« par excellence.

Son influence et son impact sont écrasants dans un réseau qui a par exemple un portrait mémorable, fantastique et dystopique dans le premier épisode de la troisième saison de «Black Mirror», intitulé «Nosedive». Dystopique ou pas, la vérité est que on est encore hypnotisé avec ce petit bouton.