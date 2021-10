C’est l’étrange stratégie de l’univers cinématographique Marvel pour éviter les spoilers et les fuites

Les Univers cinématographique Marvel a changé les règles du jeu dans l’industrie au cours des dernières décennies, car elles ont jeté les bases des adaptations réussies de bandes dessinées que nous voyons aujourd’hui. La franchise a plusieurs projets qui sont dans les plans pour l’avenir, ils ne veulent donc pas que des détails soient révélés avant leurs lancements. Quelle est la stratégie pour l’éviter?

Les spoilers sont une affaire avec laquelle Kevin Feige et le MCU ils ont dû faire face dans le passé. L’un des acteurs qui a causé le plus de maux de tête était Tom Holland, qui a plus d’une fois parlé de plus en référence aux films. Un inattendu était Chris Evans, puisqu’en 2019 il a publié des révélations de Avengers : Fin de partie dans l’émission Jimmy Kimmel.

+ Comment Marvel évite-t-il les spoilers ?

L’une des prochaines productions de Les studios Marvel il est Invasion secrète, qui aura la présence de Samuel L. Jackson, Emilia Clarke, Olivia Colman, Ben Mendelsohn, Killian Scott et Christopher McDonald. Le dernier ajout à la distribution de la série de services de streaming Disney+ il a été Kingsley ben-adir, qui expliqué ce que font les acteurs pour éviter les spoilers.

Dans une conversation avec GQ, l’interprète a été interrogé sur son rôle et a déclaré : « Ils nous ont entraînés à ne pas parler pendant environ six mois. Dès que vous avez demandé cela, j’ai eu ce robot Marvel dans ma tête en disant: » Ne parlez pas, ne dites rien, ne dites rien, mentir. Donc je ne sais pas. « . Les acteurs plaisantent souvent sur des événements qui ne se produisent pas réellement dans l’intrigue afin de ne donner aucune sorte de fuite.

Posséder une fois Tom Holland a commenté qu’il avait reçu un faux script pour l’empêcher de révéler des spoilers, quelque chose qui a du sens pour le niveau de projets que le Univers cinématographique Marvel. Cependant, cette méthodologie ne fonctionne parfois pas et nous l’avons vu à plusieurs reprises dans la dernière fois avec ce qui est lié au film Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui sortira en salles le 17 décembre et là nous verrons que tout est vrai.

