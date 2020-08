C’est le titre de la série Prequel “La Belle et la Bête”

La société de souris continue de travailler sur du contenu magique pour son propre service de streaming Disney +. Y compris une série préquelle sans titre pour “La Belle et la Bête” par Haudegen Gaston et son acolyte LeFou. Le compositeur Alan Menken a maintenant laissé échapper le titre de la série.

Le multiple lauréat d’un Oscar parle dans une interview avec Variety de ses projets à venir et décrit la préquelle de “La Belle et la Bête” comme “La Petite Ville”.

Titre en hommage à “Belle’s Song”

Collider a maintenant appris qu’elle s’appellera “Little Town” sans l’article en anglais. Cela a également du sens, car “Little Town” sont les premières lignes du film de la chanson d’ouverture “Belles Lied”, qui commence par “Our City” dans la version française. Dans l’adaptation cinématographique de 2017, la pièce est chantée par la star de «Harry Potter» Emma Watson.

Cependant, il est peu probable que nous voyions Watson dans la série préquelle. La production se concentre sur les personnages Gaston et LeFou. Luke Evans et Josh Gad reprennent leurs rôles pour la série. Menken, qui a déjà écrit des chansons pour le classique du dessin animé et la vraie version cinématographique, a également contribué de nouvelles pièces pour “Little Town”.

Luke Evans a hâte de travailler avec Josh Gad

L’acteur de Gaston Luke Evans est très pris par les scripts et les chansons. “Josh et moi avons maintenant lu deux ou trois épisodes. Et nous avons entendu certaines des nouvelles chansons d’Alan Menken. Nous sommes ravis”, a déclaré Evans dans une interview avec Variety.

“Ce sera un réel plaisir de retravailler avec Josh. Nous avons la chimie comme amis et heureusement aussi à l’écran”. Il avait également hâte de donner vie à une nouvelle histoire que personne ne savait. Le tournage devrait commencer l’année prochaine. Quand “Little Town” sortira sur Disney + est encore incertain.