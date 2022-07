C’est le tatouage qu’un acteur de Stranger Things partage avec Lily Collins

célébrités

Les acteurs de choses étranges Ils sont les plus recherchés du moment et tous les détails de leur vie surprennent leurs fans. Découvrez qui parmi eux partage un tatouage avec Lily Collins et pourquoi.

© GettyLily Collins, Joseph Quinn et Jamie Campbell Bower

La quatrième saison de choses étrangesn’a pas seulement amené de nouveaux acteurs au casting comme Joseph Quinn Soit Jamie Campbell Bower, mais aussi remettre les plus connus sous les projecteurs de l’industrie. Eh bien, bien que les garçons de Hawkins soient déjà des stars internationales, la réalité est que le retour de leurs personnages en a fait une fois de plus les interprètes du moment. Bien sûr, l’incorporation de nouveaux artistes a également attiré beaucoup d’attention.

Bien que les acteurs aiment Noah Schnapp, Millie Bobby Brown Soit finn loup-garou ils sont toujours les favoris du public, Joseph Quinn Oui Jamie Campbell Bower Ils ont aussi su conquérir le cœur des spectateurs. En effet, à l’heure actuelle, ces deux-là font partie des artistes les plus recherchés et demandés par les fans au point que, petit à petit, de plus en plus de détails sur leur vie sont connus. Mais l’information sur l’un d’entre eux qui vient de devenir virale en a surpris plus d’un.

En effet, ces informations ne concernent ni plus ni moins que Lily Collins. L’actrice est une favorite de Netflix et maintenant une relation de son passé a refait surface. De nombreux fans de choses étranges ils se sont souvenus que Jamie Campbell Bower avant d’être Vecna ​​​​a eu une liaison passionnée avec Collins. Les artistes se sont rencontrés lors du tournage de Shadowhunters : la cité des ossements en 2012 et 2013, pour la première du film, ils se présentaient déjà en couple officiel.

Pendant le long-métrage, ils jouaient un couple qui, visiblement, traversait l’écran. L’amour entre eux a duré cinq ans et, à cette époque, ils étaient considérés comme l’un des couples préférés d’Hollywood. Mais, tout s’est terminé puisque, comme annoncé à l’époque, ce n’était pas bon pour eux d’être ensemble. Même ainsi, la vérité est que les deux sont toujours très liés puisqu’en 2012, ils ont décidé de se faire tatouer un joint qui, pour l’instant, aucun d’eux n’a été effacé !

L’écriture que tous deux portent sur leur peau dit : « Amour pour toujours et à jamais» et, apparemment, fait partie d’un grand souvenir de sa vie. Eh bien, aucun d’eux ne semble avoir l’intention de l’effacer et ils continuent de le porter. Bien sûr, il faut noter que tous les deux ont déjà refait leur vie et, qui plus est, elle est heureusement mariée, même si elle semble entretenir une excellente relation avec l’acteur de choses étranges.

