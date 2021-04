C’est le smartphone parfait (selon AnTuTu)

Le smartphone Android parfait, maintenant décrit par des centaines de milliers d’utilisateurs et le «big data» d’AnTuTu.

Nous sommes avec vous depuis de nombreuses années, donc maintenant Nous ne vous tromperons plus si nous parlons du smartphone parfait ou les meilleurs mobiles haut de gamme, les plus puissants du catalogue Android ou ceux avec le meilleur rapport qualité / prix du marché.

Cependant, le marché du mobile est si mature et saturé qu’il est très intéressant de voir des études comme celle-ci d’AnTuTu, car le développeur chinois a passé son temps à travailler avec les énormes quantités de données sauvées par son repères afin de se rapprocher du smartphone Android parfait selon les spécifications les plus répétées et utilisées par les utilisateurs dans le monde.

Comment AnTuTu sait-il quel est le smartphone parfait? Bien évidemment l’étude est biaisée car il n’y a pas d’avis d’un échantillon représentatif, mais ce qui a été construit est le Fiche de données de un smartphone factice avec les spécifications les plus répétées parmi ceux qui sont passés par AnTuTu au cours de ce premier trimestre 2021.

L’idée de la société chinoise n’était autre que de nous offrir une approche du mobile la plus recherchée par les utilisateurs, ou du moins aux spécifications clés des smartphones les plus utilisés du marché, toujours dans l’écosystème Android et sans laisser les mobiles actifs dans le repères d’AnTuTu au cours de cette 2021.

Ce ne sera pas le meilleur du marché, mais le mobile idéal pour les utilisateurs d’Android a 6,5 ​​pouces avec une résolution FHD +, un chipset Qualcomm 8 cœurs et 6 Go de RAM… Avec Android 10!

Ce sont les 5 smartphones Android les plus puissants de mars selon AnTuTu

6,5 pouces ou plus, le grand format est standardisé

Il n’y a pas de discussion ici plus personne ne veut de petits smartphones Et il n’y a vraiment pas d’options attrayantes en dessous de ces tailles non plus, de sorte que les smartphones les plus populaires ont d’énormes écrans à partir de 6,5 pouces, ce qui avec 16% du total c’est précisément la diagonale la plus répétée Du marché.

En fait, Parmi les mobiles de 6,5 pouces, ceux de 6,6 et 6,7, représentent 43,1% du total compilé dans AnTuTu, et que sans compter que parmi les 14,4% des «autres mesures», il y aura aussi des téléphones portables tailles encore plus grandes comme le Galaxy Note 20 Ultra ou le Galaxy S21 Ultra, par exemple.

Concernant les résolutions, il semble que tous les acteurs de l’industrie recherchent compenser avec des matrices FHD +, à la fois en performance et en autonomie, avec 31,1% des téléphones mobiles dans le 2 400 x 1 080 pixels au format 20: 9. Il n’y a pas de couleur ici car la deuxième option la plus utilisée est 2340 x 1080 pixels, à 26,2%, laissant les miettes pour toutes les autres matrices.

En fait, c’est que les 3200 x 1440 pixels d’un panneau QHD + ne se retrouvent que dans 2% des téléphones mobiles, ce qui montre très clairement que le haut de gamme prend clignote mais pas de chiffre d’affaires excessif… Surpris à cet égard?

En ce qui concerne le matériel, Qualcomm est le roi et les 6 Go de RAM son général

Si nous parlons de matériel, La plupart des mobiles qui sont passés par AnTuTu font confiance à Qualcomm pour son cœur électronique, signant plus de la moitié du quota avec ses 57,9%. Ce n’est pas quelque chose dont nous n’avons pas parlé, plus à une époque où les solutions de leurs rivaux sont assez éloignées non seulement en performance mais aussi en consommation d’énergie, comme dans le cas de l’Exynos, et sans Huawei et son Kirin dans l’équation.

Poursuivant l’étude, MediaTek est deuxième presque à égalité avec Samsung, avec le HiSilicon du géant chinois en déclin à pas de géant depuis le veto américain.

De plus, cela transcende le fait que pratiquement tous les téléphones mobiles activés dans le monde ont huit processeurs de base, un ratio de quelque chose comme 97 mobiles sur 100 avec CPU octa-core.

Concernant les configurations de mémoire, les 6 Go de RAM sont standardisés comme l’option la plus populaire, surtout si nous avons 128 Go supplémentaires de stockage interne, un ensemble devenu pratiquement le minimum requis pour un téléphone mobile en 2021.

Les modèles avec 8 Go de RAM se développent, même ceux avec 12 Go, et Les téléphones de 256 Go se développent également maintenant que Samsung a abandonné les lecteurs microSD suivant Apple et Google, car les utilisateurs ont besoin de plus d’espace mémoire et 128 Go semblent corrects dans une plage prime.

Et malheureusement, le mobile Android le plus populaire fonctionne sur… Android 10!

Zéro surprise ici aussi, car peu importe à quel point Google insiste désormais nous cacher les données de distribution de la version Android, la fragmentation est toujours avec nous même si Android allège son cœur et fournir aux fabricants des mises à jour.

Android 10 est la version la plus populaire de tous les smartphones qui sont passés par AnTuTu, avec 63,9% des Compartir assez important, même si la bonne partie est qu’il a diminué de 14,1% alors que Android 11 est à la hausse en attente d’une nouvelle version d’Android 12 qui sera prête dans quelques mois.

Selon les analystes, parce que nous avons déjà dit que Google ne nous laisse plus voir ces données, Android 11 occuperait la quatrième place avec des chiffres proches de 10% de part de pénétration.

Et jusqu’à présent l’étude d’un AnTuTu qui nous présente un mobile standard sur le marché, avec chipset Qualcomm Snapdragon, écran FHD + 6,5 pouces au format 20: 9, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage … question est, nous sommes tous d’accord?

