C’est le smartphone le moins cher du marché avec le processeur Snapdragon 8+ Gen 1

Le nouveau Nubia Z40s Pro est équipé du dernier processeur phare de Qualcomm, et a un prix qui ne dépasse même pas les 500 euros à changer

Si vous pensiez qu’il fallait dépenser environ 1000 euros pour pouvoir avoir un mobile avec le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, nubien a quelque chose à vous montrer.

La firme chinoise a récemment présenté son nouveau téléphone phare, le Nubia Z40s Proéquipé du dernier processeur phare de Qualcomm, et disponible à un prix qui, en échange, ne dépasse même pas 500 euros.

Cependant, il existe un mais: Compte tenu de l’histoire de l’entreprise, il est fort probable que cet appareil ne franchit jamais les frontières de la Chine atterrir sur nos marchés. Et, si vous le faites, le prix augmentera très probablement considérablement. Pourtant, cela ne fait pas de mal de jeter un coup d’œil à tout ce que cet appareil bestial a à offrir.

Nubia Z40s Pro, toutes les infos

Nubie Z40s Pro Caractéristique Dimensions 161,27 × 73,95 × 8,05 mm

205 grammes Filtrer AMOLED flexible Full HD+ de 6,67 pouces

Format d’image 20:9

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Taux d’échantillonnage de 480 Hz

Gamme de couleurs 100 % DCI-P3

Profondeur de couleur 10 bits

Jusqu’à 1000 nits de luminosité Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 : 4 nm Octa Core jusqu’à 3,3 GHz RAM 8/12/18 Go de RAM LPDDR5 Système opératif MyOS 12 basé sur Android 12 Stockage 128/256/512 Go/1 To UFS 3.1 appareils photo Arrière:

64 MP principal avec flash LED, capteur Sony IMX787 avec ouverture f/1.6, OIS, distance focale équivalente 35 mm

Ultra grand angle 50 MP, capteur Samsung JN1 avec ouverture f/2.2, 116º

Téléobjectif 8 MP avec objectif de type périscope, stabilisateur optique, zoom hybride jusqu’à 9x, distance focale équivalente 125 mm, ouverture f/3.4

Frontale :

16MP f/2.45 Tambours 5000 mAh avec charge rapide 80 W / 4600 mAh avec charge rapide 120 W Les autres Double nano SIM

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB Type-C

Deux haut-parleurs stéréo

SmartPA double

DTS:XUltra connectivité 5G SA/NSA

Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz + 5 GHz)

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

Double VoLTE 4G

Le Nubia Z40s Pro dispose d’un design sobre, dont se distinguent ses lignes droites et le taille ultra petite des cadres qui entourent votre écran, pratiquement uniformes sur les quatre côtés du panneau. Un détail particulier est l’inclusion d’un interrupteur personnalisable sur l’un des bords latéraux, similaire au « Alert Slider » que l’on trouve sur de nombreux appareils OnePlus.

Il est intégré Aluminium et verreavec une finition mat au dosdisponible en vert, noir et un modèle noir aux accents rouges inspiré de l’esthétique de l’anime Ling Cage.

Equipez-vous d’un Écran AMOLED de 6,67 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 hertz et une résolution Full HD +. Il peut éclairer jusqu’à un maximum de 1 000 nits et prend en charge 100 % du spectre de couleurs DCI-P3.

A l’intérieur se trouve le Moteur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1fabriqué selon le procédé TSMC de 4 nanomètres et composé de huit cœurs, capables de fonctionner à un maximum de 3,2 GHz. Le reste de ses spécifications techniques n’est pas loin derrière, pouvant atteindre jusqu’à 18 Go de RAM LPDDR5et jusqu’à 1 To de stockage interne SFU 3.1.

Il existe deux versions différentes du Nubia Z40s Pro, selon le capacité de la batterie. Le modèle « normal » a un batterie 5000mah avec une charge rapide de 80 W. Cependant, il existe un modèle avec une capacité de la batterie légèrement inférieure de 4600 mAhsoutenu par un système de charge ultra-rapide de 120W.

Les processeurs mobiles les plus puissants

Il dispose d’un système de caméra dirigé par un Capteur principal Sony IMX787 avec une résolution de 64 mégapixels. C’est le même capteur que nous avons déjà vu (et testé) dans le ZTE Axon 40 Ultra, accompagné d’OIS et avec une distance focale équivalente à 35 millimètres.

La L’appareil photo secondaire utilise un capteur Samsung JN1 de 50 mégapixels avec un objectif ultra grand angle. Enfin, nous trouvons une Appareil photo 8 mégapixels avec objectif de type « périscope », qui permet la possibilité d’un zoom hybride jusqu’à 9x.

Prix ​​​​du Nubia Z40s Pro et quand il peut être acheté

La *Nubie Z40s Pro Il est déjà disponible en Chine, mais comme je l’ai dit au début, il n’est pas clair s’il traversera les frontières de la Chine. Du moins à court terme.

Leur le prix cela dépend de la configuration de stockage et de mémoire choisie, ainsi que s’il s’agit de l’édition limitée Ling Cage inspirée de l’anime. Cependant, le le modèle le moins cher est le plus attractifcar il fournit des spécifications extrêmes à un prix d’un peu plus de 490 euros à changer:

Nubie Z40s Pro 8/128 Go : 492 euros / 503 dollars à changer (3399 yuans)

: 492 euros / 503 dollars à changer (3399 yuans) Nubie Z40s Pro 8/256 Go : 537 euros / 547 dollars à changer (3699 yuans)

: 537 euros / 547 dollars à changer (3699 yuans) Nubie Z40s Pro 12/256 Go : 580 euros / 591 dollars à changer (3999 yuans)

: 580 euros / 591 dollars à changer (3999 yuans) Nubie Z40s Pro 12/512 Go : 653 euros / 664 dollars à changer (4499 yuans)

: 653 euros / 664 dollars à changer (4499 yuans) Nubia Z40s Pro Charge rapide 12/256 Go : 624 euros / 635 dollars à changer (4299 yuans)

: 624 euros / 635 dollars à changer (4299 yuans) Nubia Z40s Pro charge rapide 128 Go/1 To : 972 euros / 990 dollars à changer (6699 yuans)

: 972 euros / 990 dollars à changer (6699 yuans) Nubia Z40s Pro Ling Cage anime édition limitée 12/256 Go: 681 euros / 694 dollars à changer (4699 yuans)

