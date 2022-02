C’est le secret de "amour paranormal" entre Mulder et Scully qui a captivé des générations

Saint Valentin

Les agents du FBI Fox Mulder et Dana Scully ont une affection toute particulière l’un pour l’autre. Le secret de cet amour qui a survécu aux années 90 pour atteindre notre époque.

Fox Mulder (David Duchovny) c’était un agent qui a été moqué dans tout le FBI pour son habitude d’enquêter sur les cas paranormaux dans la section de la police. Fichiers X secrets de l’organisme gouvernemental. Cependant, il devrait faire quelque chose de bien, car les autorités du bureau ont mis Dana Scully (Gillian Anderson) dans cette section pour discréditer le travail de Fox qui acquérait une certaine notoriété.

Autrement dit, le début de la relation entre eux est en proie à la méfiance. Fox est traumatisé par l’enlèvement extraterrestre de sa sœur alors qu’il n’avait que 12 ans. Alors que Scully est une sceptique qui fonde tout son travail sur la science et est incapable de croire les explications que son partenaire trouve dans les cas qu’ils enquêtent ensemble.

Un amour paranormal contre tous les risques

Petit à petit ils se rapprochent et Dana commence à respecter Fox.C’est le début d’une relation qui restera longtemps strictement un compagnonnage, mais avec une alchimie inépuisable entre eux et la réalité sans équivoque qu’ils se connaissent secrètement. sont attirés l’un vers l’autre. Peut-être que Mulder l’a compris avant Dana. Surtout lorsqu’il a dû s’occuper d’elle lors d’un cancer revenu en mémoire grâce à un événement miraculeux.

Ils ont fait face à des menaces telles que la conspiration entre un groupe de personnages dans les plus hautes sphères du pouvoir et des extraterrestres qui venaient prendre le contrôle de la planète. Seule l’enquête de Fichiers X secrets C’était de l’espoir face à cette situation. Le père de Mulder, surnommé Le fumeur compulsifétait déterminé à les détruire et au milieu de cette situation, l’amour est né entre les agents.

Le plus grand secret derrière cette relation est peut-être la confiance mutuelle : Mulder et Scully ont un grand respect et amour l’un pour l’autre. Ils ont tous les deux une confiance aveugle l’un en l’autre et cela les rapproche beaucoup. A tel point qu’ils ont un fils, William, qui doit s’éloigner d’eux pendant longtemps à cause du danger constant qui les guette. Malheureusement, Mulder et Scully ont attendu longtemps pour profiter de la tranquillité qu’offre une famille normale.

Comment est la fin de Fichiers X? L’histoire d’amour entre Mulder et Scully joue un rôle clé dans la définition du spectacle qui suit la mort de Le fumeur compulsif et le Skinner principal associé. William s’échappe à nouveau et Mulder et Scully emménagent enfin avec Dana qui attend un nouvel enfant. Le 14 février, ces personnages pourront sûrement célébrer le Jour de la Saint Valentin sans crainte d’une invasion extraterrestre.

