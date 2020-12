C’est le Samsung Galaxy S21, et oui, c’est juste comment nous avons imaginé

Les secrets sont passés: il s’agit du Samsung Galaxy S21, dans sa première image officielle divulguée.

Non pas qu’il y ait encore beaucoup de secrets à apprendre sur le nouveau Samsung Galaxy S21, mais il est toujours bon de recevoir des informations officielles confirmant que le des fuites sont survenues jusqu’à présent, ils étaient sur la bonne voie.

Cette fois, c’était le leaker Evan Blass qui a partagé le première image officielle montrant le devant le nouveau terminal Samsung en détail. Et à la surprise de personne, c’est juste ce que nous avions imaginé.

Aucun changement à l’avant du Galaxy S21

Compte tenu des fuites précédentes, nous savons que Samsung a concentré ses efforts sur le renouvellement de l’arrière des nouveaux appareils, où le module de caméra a subi un lavage du visage par rapport aux générations passées.

Ce qui ne semble pas avoir tellement changé, c’est la façade. En fait, si on compare les deux modèles face à face, il est difficile apprécier les différences existant entre les deux appareils. On peut apprécier, oui, que le Galaxy S21 possède un écran dont la courbure latérale est beaucoup moins prononcée, presque inexistant par rapport au Galaxy S20.

Cette très légère évolution implique plusieurs choses, la plus importante étant le fait que, encore une fois, on est encore une fois devant un appareil avec des cadres d’écran asymétriques, Étant donné que le menton Le bas est nettement plus grand que la marge du haut. Jusqu’à présent seulement Google a pu construire un terminal Android avec une façade symétrique avec son Pixel 5.

L’image ne révèle pas beaucoup plus de détails sur l’appareil, bien qu’il n’y ait pas grand chose à savoir sur la nouvelle famille Galaxy S21 à ce stade. Quoi qu’il en soit, si Samsung garde un atout dans sa manche, nous laisserons des doutes le lendemain 14 janvier lors de la présentation des nouveaux terminaux.

