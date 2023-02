C’est le régime que Jenna Ortega suit pour être en bonne santé

célébrités

Jenna Ortega suit un régime populaire reconnu dans le monde entier pour rester en bonne santé, même si certains remettent en question son poids actuel.

©GettyJenna Ortega

Jenna Ortega est actuellement au sommet de sa carrière professionnelle grâce au succès de la série Merlin qui a réussi à captiver des millions de personnes à travers le monde grâce à la plateforme de streaming Netflix. Depuis, cette jeune actrice occupe le centre de la scène et fait partie des figures émergentes de l’industrie cinématographique hollywoodienne avec de nouveaux projets comme le prochain film crier.

Beaucoup ont porté leur attention sur différents aspects de la vie personnelle de Jenna Ortegaaprès tout, c’est naturel quand les acteurs font un excellent travail dans leurs projets, comme ce fut le cas avec l’interprète et son rôle de Merlin dans Netflix. Rappelons-nous que le critique spécialisé dans Tomates pourries il a attribué au spectacle une acceptation de 71%, mais le public global lui a montré plus d’amour avec un solide 86%.

Peut-être à cause de cela et de la capacité de Jenna Ortega de donner l’attitude sombre et insouciante à son personnage dans Netflix Autant de raisons pour lesquelles la jeune actrice a réussi à fasciner ses followers qui veulent tout savoir sur elle. L’une des questions qui se posent à propos de l’interprète est liée à son mode de vie et à la façon dont elle décide de prendre soin d’elle pour faire face à ses obligations professionnelles.

Quel est le régime alimentaire de Jenna Ortega ?

Dans ce sens, Jenna Ortega a choisi le régime pescatarien qui inclut dans sa proposition des animaux marins, à la fois du fleuve et de la mer, et des légumes en général, excluant toute créature terrestre des plats. Ce choix consciencieux de la part de l’actrice est lié aux bienfaits que ces repas apporteraient à l’état de santé général de quelqu’un qui la suit à la lettre.

les avantages qu’il a Jenna Ortega pour ce régime ? Il apporte des protéines de haute valeur biologique et des acides aminés essentiels. Il fournit également de grandes quantités d’oméga 3 à longue chaîne. Certaines des qualités de ce mode de vie sont liées à la bonne santé cardiovasculaire de ceux qui le pratiquent et aux bienfaits sur les fonctions cérébrales, la vision et le développement neuronal.

Il y a des gens qui s’interrogent sur le poids du protagoniste de Merlin mais le régime pescétarien est composé de repas hypocaloriques et d’aliments qui aident à maintenir le poids corporel de ceux qui le pratiquent, c’est pourquoi le chiffre de Jenna Ortega Elle sera naturellement svelte, mais ce n’est pas pour cela qu’elle manque de santé si l’on tient compte des sources d’où elle tire sa nourriture.

