C’est le puissant méchant de Marvel que Jim Carrey jouerait

Asmodee Marvel Champions : L'Ombre Du Titan Fou

laamp;#39;univers est constitue de bien et de mal. de puissants heros et daamp;#39;ignobles mechants saamp;#39;affrontent dans chaque galaxie, et pourtant une menace saamp;#39;est elevee au-dessus de toutes les autres. un etre saamp;#39;est impose comme un fleau pour toute vie, dont la puissance est inegalee dans tout le cosmos. nous parlons bien sur de thanos.cette fois, vous et vos compagnons heros devez defier les forces de thanos. cette enorme extension contient une toute nouvelle campagne proposant cinq scenarios palpitants vous opposant aux membres de laamp;#39;ordre noir zele, dont ebony maw, proxima midnight, corvus glaive et, bien sur, le titan fou lui-meme.comme avec les precedentes extensions, vous pouvez jouer chacun de ces scenarios individuellement ou dans le cadre daamp;#39;une plus grande campagne, et avec une foule de nouveaux ensembles de rencontres modulaires.bien sur, une nouvelle vague daamp;#39;extensions signifie aussi plus de heros, et laamp;#39;ombre du titan fou commence avec les puissants champions adam warlock et spectre, qui sont tous deux presents dans des decks entierement preconstruits et prets a jouer des la sortie de la boite.necessite la boite de base marvel champions : le jeu de cartes pour etre joue.n