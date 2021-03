c’est le prochain festival de Steam

Changement de nom mais pas de format. Les gars de Valve annoncent les dates du Steam Next Fest.

La lutte pour voir qui met en avant le plus d’événements en ligne cette année se poursuit, coupable. À ceux qui ont déjà été annoncés là-bas au milieu maintenant, nous devons en ajouter un de plus, bien que cela vienne déjà d’avant. Ils ne l’ont pas pris dans leur manche. Il s’agit de Steam Next Fest.

La même chose ne vous ressemble pas car c’est comme le Madrid Game Fest, qui change de nom chaque année. Mais juste pour vous rappeler mieux, ce Next Steam Fest est l’ancien « Steam Games Festival ». Un nom beaucoup plus commercial que le précédent, vraiment. Mais cela reste exactement le même.

L’événement comprend les éléments suivants. Pendant une série de jours, nous aurons la possibilité de tester toutes les nouveautés à venir sur la plateforme. Et nous l’avons bien dit: essayez, quoi ne pas avoir gratuitement.

Parmi les choses proposées lors de cet événement, il y a des démos de futurs jeux. Certains ne sont pas proposés au public mais, en échange, les développeurs diffusent le jeu et expliquent comment ils le font fonctionner. Des tables rondes et des discussions se forment également avec les équipes responsables de la réalisation de ces jeux, ce qui nous fait aller plus loin dans les entrailles de ces jeux.

On peut en profiter du 16 juin et jusqu’au 22 juin du même mois. Et pour le moment, nous n’avons pas encore de feuille de route sur ce que nous pourrons ou ne serons pas en mesure de voir pendant l’événement. Mais bon, on est en mars et il reste encore environ trois mois pour fêter ça. Donnons-lui du temps.

Voyons comment Steam fait ce nouveau « festival des jeux » alors que la concurrence pour le PC se renforce.