C’est le premier moniteur lancé par realme (oui, realme)

Le nouveau Realme Flat Monitor est un moniteur Full HD au design ultra-fin

Peu à peu, vraiment Elle complète son catalogue de produits avec une plus grande variété d’appareils différents. A cette occasion, la marque a lancé son premier moniteur pour pcle Realme Flat Monitor Full HD.

C’est un écran pour PC qui se distingue par son design. Il a un look minimaliste, un écran entouré de marges ultra-faibles et une épaisseur de seulement 6,9 millimètres dans sa partie la plus fine.

Design minimaliste, connexion USB C et panneau Full HD dans le premier moniteur realme

Le nouveau royaume a un Écran rétroéclairé par LED de 23,8 pouces et une résolution Full HD avec des angles de vision qui couvrent jusqu’à 178º. Il est entouré de marges étroites, et peut être refroidi à un 75 hertz maximumplus un temps de réponse de seulement 8 millisecondes.

Le panneau a un revêtement antireflet et peut atteindre une luminosité maximale de 250 nits. Selon realme, il peut représenter jusqu’à 16,7 millions de couleurs.

Sa partie la plus fine a 6,9 millimètres d’épaisseur et a un pied en métal, en plus du format inclinable. La connexion peut être établie via USB-C, VGA et HDMI. Il est nécessaire de mentionner que, dans ce cas, nous n’avons pas haut-parleurs intégré, ni webcam ni port casque 3,5 millimètres.

Le realme Flat Monitor Full HD a été lancé en Inde, et pour l’instant il n’est pas confirmé qu’il atteindra le reste des régions où realme opère officiellement. Le prix du moniteur est 12999 roupiesquelques 160 euros pour changer.

