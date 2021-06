C’est le point de connexion de Loki avec Dark et Black Mirror.

LEGO 76152 Marvel Super Heroes 4+ La colère de Loki, série Super Heroes avec Figurine Iron Man et Hulk

LEGO Marvel Avengers La colère de Loki (76152) inspire des jeux pleins d’imagination et stimule la pensée créative en incitant les enfants à explorer des possibilités de jeu infinies dans un décor fascinant, avec des figurines de super-héros et de fabuleux véhicules. Avec les figurines d'Iron Man, Thor, Hulk, Captain Marvel et Loki, plus la Tour des Avengers, le Quinjet et le planeur de Loki, les enfants peuvent recréer des scènes des films Marvel et inventer leurs propres histoires de super-héros riches en action. Les sets LEGO 4+ invitent les plus jeunes à construire sans attendre grâce aux briques de démarrage spéciales. En construisant, ils développent leur confiance en eux et découvrent un univers infini de personnages fascinants ainsi que d'innombrables possibilités de jeu créatif. Bourré de fonctionnalités amusantes et de formidables accessoires pour le jeu imaginatif et les aventures super-héroïques, ce set de construction fascinant est un cadeau de Noël ou d'anniversaire idéal pour les enfants d’âge préscolaire et les jeunes enfants de 4 ans et plus. Avec sa Tour Avengers de plus de 16 cm de haut, ce jouet à construire et à collectionner inspire des possibilités de jeu infinies – et lorsque l’action s’arrête, il constitue une superbe décoration pour une chambre d'enfant. Ce jouet à construire ne requiert aucune pile. Les enfants peuvent donc construire et jouer immédiatement, quand ils veulent et où ils veulent. Le guide simple inclus aide les plus jeunes à construire, jouer et développer leur confiance en eux, en se familiarisant avec les différentes étapes de construction. Les sets de jeu LEGO Marvel Avengers placent l’action des films Marvel entre les mains des enfants ! Avec des figurines à collectionner, des véhicules à construire, des armes et des équipements, ces sets sont conçus pour stimuler l'imagination des jeunes esprits avec des aventures passionnantes dans l'univers des super-héros. Les sets LEGO sont conformes aux normes industrielles les plus élevées, ce qui signifie que tous les jouets à construire LEGO sont compatibles entre eux et peuvent être parfaitement assemblés et démontés – et cela depuis 1958. Chaque brique et pièce LEGO est soumise à des tests de chute, de chaleur, d'écrasement et de torsion, puis analysée afin de s'assurer que chaque set de jeu LEGO pour enfants est conforme aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées au monde.