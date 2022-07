C’est le plus bel acteur de Stranger Things

NETFLIX

Joseph Quinn, Charlie Heaton ou Joe Keery ? Les fans de la série Netflix ont clairement un favori et nous vous disons ici de qui il s’agit.

© GettyJoseph Quinn, Joe Keery et Charlie Heaton, acteurs de Stranger Things.

Deux semaines se sont écoulées depuis Netflix a publié les derniers épisodes de la quatrième saison de choses étranges. Malgré cela, les abonnés de la plateforme de streaming n’arrêtent pas d’en discuter et mettent en avant les meilleurs moments de la série interprétée par Millie Bobby Brown. L’une des clés de ce phénomène a été de présenter des acteurs totalement inconnus mais qui ont su conquérir le public. Qui est le plus beau de tout le casting ?

Bien que ce soit une réponse très subjective, la vérité est que les acteurs de Choses étranges rIls reçoivent constamment des compliments sur les réseaux sociaux. En effet, l’incorporation de Joseph Quinn comme Eddie Munson Dans ce nouvel opus de la série de science-fiction, il a fait fureur sur Internet et l’acteur britannique a commencé à collectionner les fans du monde entier. Il a même conquis Doja Cat avant le scandale avec Noah Schnapp !

Quant au casting adulte de choses étrangescertains des plus appréciés par les fans sont David Harbour comme Jim Hopper, Charlie Heaton comme Jonathan Byers et Dacre Montgomery comme Billy. Et même si Joseph Quinn a volé les regards, il ne faut pas oublier le nouveau casting : Tom Wlaschiha comme Enzo et Jamie Campbell Bower comme 001 ou Voisin. Cependant, aucun n’a réussi à battre le favori du public : Joe Keery comme Steve Harrington.

L’évolution de ce personnage, ajoutée à une belle performance du trentenaire, ont fait de Steve le favori de choses étranges. C’est peut-être sa protection des enfants Hawkins, sa coiffure qui brise Internet ou sa croissance de caractère. Personne ne veut perdre de vue Steve et, pour le confirmer, il suffit de se souvenir de la scène dans laquelle Max (évier Sadie) ramasser les jumelles au milieu d’un plan juste pour l’admirer.

Mais cela ne se produit pas seulement avec son personnage. L’acteur lui-même a conquis d’autres membres de la distribution. à la première de Choses étranges 4, Millie Bobby Brown a été interrogé sur les meilleurs cheveux de la série : Eddie Munson ou Steve Harrington ? L’interprète d’Eleven n’a pas tardé à répondre : « Steve Harrington, vous vous moquez de moi ? Je rougis à chaque fois que Joe Keery entre. Je me dis : ‘Hé… je peux toucher tes cheveux ?’ ». Sans aucun doute, le protagoniste de fête est le préféré de tous.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂