C’est le pire antivirus que vous puissiez utiliser sur votre mobile Android, selon une étude

Si vous souhaitez utiliser un antivirus sur votre mobile Android –Bien que nous ne le recommandons pas–, vous pouvez vous contenter de Jouer à Protect, L’antivirus de Google intégré à Android, pas la meilleure option.

Ou, du moins, c’est la conclusion à laquelle sont parvenus les experts AV-TEST après avoir analysé les capacités de certains des antivirus pour android les plus populaires et comparez-les avec l’outil de sécurité de Google.

Ce sont les meilleurs et les pires antivirus pour Android, selon AV-TEST

Cette enquête a été menée par un groupe d’experts en cybersécurité du Test AV, un cabinet indépendant chargé d’analyser la sécurité des produits antivirus.

A cette occasion, ils ont été analysés 17 outils de sécurité différents, tous disponibles sur Android. Dans les analyses, des tests ont été réalisés qui mettent les limites de moteurs de sécurité de chaque produit dans différentes catégories: convivialité, protection et performances.

Dans ce sens, Google Play Protect, « L’antivirus » de Google intégré nativement sous Android, a obtenu 0 point dans la section protection, et six points – le maximum – en performances et en convivialité,. en ajoutant un total de 12 points.

En revanche, lors de l’analyse du reste des produits, un maximum de 18 points a été attribué à 11 des antivirus analysés, obtenant 6 points dans chacune des trois catégories analysées. Ils sont les suivants:

Sécurité mobile AhnLab V3

Avast Mobile Security

AVG Antivirus Gratuit

Sécurité antivirus Avira

Bitdefender Mobile Security

Sécurité mobile G Data

Kaspersky Internet Security pour Android

McAfee Mobile Security

NortonLifeLock Norton 360

Protected.net Total AV

Trend Micro Mobile Security

Sur la recherche, AV-Test indique que les tests ont été effectués avec les paramètres par défaut de chaque antivirus, et toujours en utilisant le dernière version de chaque logiciel.

Malgré les résultats, Google a revendiqué il y a quelques mois que Play Protect est l’un des outils les plus utiles pour protéger les appareils des utilisateurs contre les menaces. En 2018, l’antivirus a réussi à empêcher 1,6 milliard d’installations d’applications dangereuses sur les appareils.

La réalité est que outil de sécurité google peut être plus que suffisant si vous agissez avec bon sens: évitez téléchargements d’applications à partir de sources non autorisées ou non fiables C’est la première étape à franchir pour éviter de mettre fin aux virus sur nos appareils. Et même si parfois nous devons avertir malware qui parvient à se faufiler dans le Play Store, l’App Store officiel est toujours le source la plus sûre lors du téléchargement d’applications et de jeux.

