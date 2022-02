C’est le personnage Marvel qui manque le plus au fans

Avec autant de films dans la série, l’Univers cinématographique Marvel (MCU) a fait tomber les fans de bandes dessinées et de films amoureux de certains de ses personnages. 13 ans se sont écoulés depuis la naissance de cette franchise qui a vu passer un grand nombre d’acteurs, dont certains ont déjà dit au revoir. Dans ce sens, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson et Chris Evans il y en a trois qui ont déjà conclu les arcs narratifs de leurs personnages.

Dans un récent sondage présenté par Divulgacher Les lecteurs étaient invités à dire quel personnage allait leur manquer le plus parmi Steve Rogers et Natasha Romanoff. Tous deux ont maintenu une grande amitié dès leurs premières missions et sont ceux qui ont soutenu les Vengeurs lorsque Thanos éradiqué la moitié de la galaxie. Cette relation entre les personnages transcende l’écran, puisque Evans et Johansson Ce sont de grands amis qui se connaissent depuis des années.

Environ 1 300 personnes ont voté dans le sondage, qui avait comme grand gagnant : Steve Rogers, avec 61% des voix. Pour Natasha Romanoff était de 39 %, ce qui équivaut à près de 500 votes des adeptes du MCU. Il convient de préciser que, contrairement Evans qui avait trois films en solo, Johansson a dû attendre que son personnage soit tué pour le film de Veuve noire.

Marvel critiqué par l’un de ses protagonistes

Au cours des dernières heures, l’un des protagonistes les plus importants des dernières années de merveille s’est prononcé contre la saga. Il s’agit de Josh Brolin, qui a donné vie à Thanos tout au long de la saga de l’infini et est devenu l’un des méchants les plus mémorables de l’histoire du cinéma. Lors d’un entretien avec Bande dessinée, a expliqué à quel point il était différent de travailler au MCU par rapport à l’ordre de Dune, film de Denis Villeneuve dans laquelle il a donné vie à Gurney halleck.

« Marvel j‘ai publié des pages pour te faire penser à quelque chose, et puis tu devais le changer et le faire, c’était très ennuyeux « , a déclaré l’acteur qui était également dans le deuxième film de Dead Pool et pourrait réapparaître dans le troisième. Il a également souligné la différence dans les espaces de tournage entre Dune et ses films deMarvel: « Nous sommes dans des décors que vous pouvez voir, tandis que dans Marvel ça dépend de ton imagination ». Bien sûr, il a pris sur lui de souligner que les deux univers « Ils sont fascinants et méritent beaucoup de reconnaissance ».

