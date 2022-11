C’est le personnage le plus intelligent de l’univers cinématographique Marvel

merveille

Il y a beaucoup de personnages qui sont de vrais génies au sein du MCU comme Tony Stark, Shuri, Bruce Banner ou Hank Pym, lequel est le plus intelligent ?

La Univers cinématographique Marvel Il regorge de génies tels que Tony Stark, le créateur de l’armure d’Iron Man, Bruce Banner qui connaît tous les mystères du rayonnement gamma, Hank Pym et sa technologie pour réduire ou agrandir des objets et Shuri qui est le scientifique par excellence du Wakanda, la nation la plus avancée de la planète Terre. Beaucoup se demandent qui est le personnage le plus intelligent de la multivers.

Nate Mooreproducteur de Panthère noire : Wakanda pour toujours je parle avec Gizmodo sur l’un des candidats possibles pour cette place, Riri Williams alias Ironheart: « Il a vécu une perte sur son chemin avec la mort de son beau-père. Nous aimons l’idée qu’elle soit une femme afro-américaine en Amérique, une sorte de rencontre avec Wakanda. Elle a un point de vue différent de Killmonger, mais il y a une idée similaire de voir quelque chose qu’elle a peut-être manqué. »

Qui est le plus intelligent au sein du MCU ?

Le producteur a continué à développer le nouveau personnage MCU : « Nous aimons l’idée d’une femme qui est potentiellement plus intelligente que Shuri, mais qui a une expérience tellement différente avec cette intelligence. Et je pense que cela l’a rendue indéniable dans le cadre du tissu du film. », nous avons donc affaire à un véritable génie qui idolâtre Tony Stark et construit sa propre armure de combat. Ça va?

Précédemment Joe Russol’un des responsables de Avengers : guerre à l’infini Oui Avengers : Fin de partieavait déclaré ce qui suit : « Shuri est la personne la plus intelligente de l’univers Marvel. Elle est la sœur de T’Challa, une princesse de Wakanda, et est le cerveau derrière la technologie incroyablement avancée de cette nation. »cependant la suite de Panthère noire semble changer les hiérarchies en matière d’intelligence.

Pour sa part Letitia Wrightinterprète de shuri dans le MCU, il a dit à propos de son personnage : «Nous n’avons pas vu cela à grande échelle, où il y a une jeune fille noire qui est une princesse et qui est aussi une scientifique. J’ai ce sentiment de fierté quand une fille vient vers moi et dit que je l’ai fait se sentir intelligente à l’école ; Je lui ai fait sentir qu’elle pouvait être dans la technologie avec un homme et être autonome. Cela a changé ma vie pour toujours. ». La question de savoir qui est le cerveau le plus important de merveille va effacer 11 novembre dans Panthère noire 2.

