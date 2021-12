C’est le personnage de Peaky Blinders qui pourrait avoir un spin-off

Peaky Blinders C’est l’une des séries les plus populaires de ces dernières années, une reconnaissance qui a été méritée puisqu’elle fait partie du catalogue du service de streaming. Netflix, où il a obtenu des millions de téléspectateurs tout au long de ses cinq saisons et ils attendent avec impatience la sixième partie. A chaque fois il y a moins de temps pour son retour, mais en attendant on passera en revue un personnage qui devrait avoir son propre spin-off.

Les personnages et les acteurs de la fiction sont haut de gamme, donc tout le monde en a fait assez pour que la production se concentre sur l’un d’eux pour un programme dédié. Mais sans aucun doute, un spectacle que tous les fans verraient serait sûrement celui qui mettrait entièrement en vedette Camden Alfie Salomons, interpreté par Tom Hardy.

Alfie Il est apparu pour la première fois dans le deuxième volet et était apparemment décédé après avoir reçu une balle dans le visage par Tommy, mais dans la cinquième saison, il a été retrouvé vivant. On ne sait pas grand-chose du passé de Salomon, Pour ce que une trame de fond de gangster aurait suffisamment d’attrait pour fonctionner comme n’importe quelle autre série.

C’est une possibilité dont on parle depuis longtemps, surtout depuis Steven chevalier, créateur du programme, a publié un audio sur le site officiel sur le passé de Camden intitulé « The Gospel of Alfie Solomons: Part One », avec Robuste réciter un poème de neuf minutes. Là, il raconte comment le chef du crime est devenu un gangster londonien notoire aux côtés de ses antécédents familiaux.

Grâce à cela, nous savons que Il avait un père absent, avec qui il était familier d’un chapeau qu’il avait hérité de lui, et qui était dans la Première Guerre mondiale tuant 36 hommes. Après cela, il a ouvert sa fabrique de pain, qui est en fait une façade pour son entreprise criminelle, et ils se disputent pour savoir s’il est un homme bon ou non.. Pour l’instant on sait que reviendra à la saison 6 de Peaky Blinders lors de sa première au début de 2022, mais cette histoire pourrait devenir une série acclamée par les fans.

