« C’est le pays Trump maintenant »: où les emplois sont plus importants que les mensonges

S’il y a encore une majorité silencieuse dans le nord-est de la Pennsylvanie, elle appartient probablement au démocrate Biden. Les partisans du président américain Trump affirment également qu’ils font mieux qu’ils ne le font depuis longtemps. Les «oubliés» pourraient à nouveau décider de l’élection.

On peut l’entendre sur les croix de cimetière du comté de Lucerne. « Des emplois, des emplois, des emplois, pas des foules, des foules, des foules! » Pour cela, Mike Pence reçoit des applaudissements, du public dans la cour de l’entreprise de construction et de la centaine de personnes sur la bande de pelouse devant elle. « Le président Donald Trump défend les travailleurs américains », a assuré son vice-président. Des nuages ​​gris profonds et un gigantesque drapeau américain pèsent sur le nord-est de la Pennsylvanie. Les policiers aux portes de l’entreprise de construction portent des masques pour le visage et le nez, presque personne d’autre.

Ceux qui votent républicain sont souvent contre l’avortement, pour les armes, les réductions d’impôts, les combustibles fossiles et «la loi et l’ordre». La loi et l’ordre contre les émeutiers, les «foules»: «Nous ne sommes pas loin du domicile de notre concurrent», dit Pence sur un ton conversationnel à propos de l’adversaire de Trump Joe Biden, prend une courte pause artificielle, se penche complicitement vers le micro et rassure les acclamations Invités: « Mais c’est le pays Trump maintenant. » Cette circonscription est maintenant le pays Trump. La décision de voter est le déclin du socialisme ou tout comme d’habitude, mais avec plus de travail pour tout le monde.

S’étendant de la côte est à l’ouest dans la ceinture de rouille, la Pennsylvanie est l’un des rares États contestés qui feront cette élection. Si vous ne gagnez pas l’État, vous ne gagnerez pas les élections du 3 novembre. Trump y a donc mangé de la pizza pendant la conférence du Parti démocrate. Biden s’est rendu à Pittsburgh pour sa première apparition après sa nomination. Trump s’est exprimé sur le tarmac de Latrobe. Pence ici dans le comté de Lucerne.

Pendant des décennies, la Pennsylvanie a été une banque de vote sûre pour les démocrates. Cela a changé avec la victoire de Trump en 2016. Lorsque les libéraux des grandes villes se sont demandé comment cela pouvait réellement se produire, le journaliste Ben Bradlee s’est rendu dans le nord-est de l’État, à environ deux heures et demie à l’ouest de New York. Il y a trois circonscriptions en Pennsylvanie qui sont allées voir Obama deux fois de suite et ont ensuite voté pour Trump. Plus de la moitié de ces électeurs swing venaient du comté de Lucerne.

Il y a deux ans, le livre de Bradlee est apparu sur le sujet: « Les oubliés: comment les gens d’un comté de Pennsylvanie ont élu Donald Trump et changé l’Amérique ». Les électeurs alternatifs sont également un problème dans les médias locaux. Vous pouvez lire des phrases d’eux comme: « Nous n’avons pas quitté les démocrates. Le parti nous a quittés. »

« Fait hurler les démocrates »

En attendant, ces personnes oubliées pavent leurs jardins avec des pancartes Trump. Seuls quelques-uns des Biden peuvent être vus ici. S’il y a autre chose ici que l’on peut appeler une «majorité silencieuse», cette fois, ce sont les démocrates. Ils essaient des publicités à la télévision régionale dans lesquelles les électeurs repentis de Trump expliquent pourquoi ils ne soutiennent plus le président. Le lobby des armes à feu fonctionne différemment: dans l’un de ses endroits, un homme masqué brise une vitre de voiture dans l’obscurité: « Protégez votre famille. Battez Biden », dit-il ensuite. Cela peut atteindre ceux qui doutent des plans du démocrate de soumettre plus d’armes à feu à l’enregistrement et de réorganiser la police.

Ce sont principalement les travailleurs blancs et les entreprises de taille moyenne qui se sont sentis bousculés par les politiciens à Washington DC pendant des décennies et, surtout, ont tourné le dos aux démocrates. Dans le comté de Luzerne, 23% sont titulaires d’un diplôme universitaire, contre 31% pour l’État dans son ensemble. Le revenu médian est également plus bas ici que partout ailleurs aux États-Unis. En 2016, ils en avaient assez des changements que les deux parties les avaient vendus comme une prospérité inévitable et croissante: des accords de libre-échange avec d’autres régions et des importations bon marché, qui ont ensuite gémi l’industrie nationale. Qui a fait de la ceinture d’acier une ceinture de rouille. Au mieux, les salaires ont stagné pendant que ceux là-haut faisaient de grands discours.

À Wilkes-Barre, la plus grande ville du comté, et dans les environs, se mêlent des friches industrielles, du clinker rénové et des bâtiments en pierre rebelles, de jolies maisons en bois avec de grandes vérandas et des arbres isolés. La société d’histoire a accroché des portraits des « Hometown Heroes » sur des poteaux de rue; Des soldats de la région qui sont morts dans les guerres américaines. Les statues et les peintures murales rappellent le passé houiller de la ville. Avant le discours du vice-président, quelques badauds se sont positionnés en bordure de sa route. Certains sont assis sur des chaises de jardin, d’autres se tiennent sur le trottoir devant les jardins bien entretenus de l’avenue. Une mère au bonnet rouge dirige ses cinq enfants en position: le drapeau avec des étoiles et des rayures vole au bout à gauche de la rue, à droite celui avec « Trump – fais pleurer à nouveau les libs ». Il est censé faire pleurer à nouveau les démocrates.

Une poignée de personnes se tient sous un pavillon de jardin dans un grand parking à quelques centaines de mètres. Ils font la promotion du républicain Jim Bognet, censé évincer le membre du Congrès démocrate de la région. «L’un de nous» est son slogan de campagne. Ses positions: lutter pour les petites entreprises, protéger la sécurité sociale, plus «Made in America» pour la région. De plus, la Chine devrait «payer pour ses mensonges, ses vols et nos vies perdues».

« Mensonge mensonge »

Joanne English et Giny Ciampy considèrent Trump comme inéligible. (Photo: Roland Peters)

A quelques maisons plus bas, il n’y a rien à voir de la fête de bienvenue annoncée par les républicains, et il n’y a pas d’ambiance de fête à l’adresse donnée. «Je n’aime pas Trump», dit Giny Ciampy à travers son masque facial. La femme de 73 ans est sortie sur la véranda de sa voisine pour mieux voir le convoi de voitures. Joanne English, 82 ans, ne sourit généralement que de façon désobligeante pendant la conversation et secoue la tête d’incompréhension. « Des mensonges, des mensonges, des mensonges, tout le temps », dit Giny Ciampy: « J’apprends même à mon petit-fils qu’il ne doit pas mentir. Comment choisir quelqu’un comme ça? »

C’est ainsi que Biden tente de se heurter à Trump: l’intégrité et la fiabilité contre les mensonges notoires du président. « Nous sommes tellement divisés en tant que pays à cause de Trump », déclare Giny Ciampy. Mais il semble que cet argument a peu de chances contre la promesse d’emplois industriels pour les Blancs sans diplôme universitaire. Trump a ainsi convaincu la région, et il a apparemment tenu ses promesses: avant la crise Corona, la courbe montrait légèrement mais systématiquement à la hausse pour la première fois depuis des décennies: environ 1000 emplois de ce type ont été ajoutés depuis que Trump a pris ses fonctions dans le comté de Lucerne. Mais alors « le virus de Chine » a frappé, comme le dit Pence; Trump l’appelle « la peste ».

Peu importe qui vous demandez aux personnes présentes, elles disent toutes qu’elles ont plus d’argent dans leurs poches qu’en 2016 et que les amis et la famille sont dans une bonne situation économique comme ils ne l’ont pas fait depuis des décennies. Après un déclin intergénérationnel, cela a été arrêté au moins temporairement: du boom d’après-guerre à 2002, environ la moitié de tous les emplois industriels ont été perdus. Peu de temps après, la crise financière a éclaté et pendant des années, le taux de chômage était d’environ 10%. Les choses se sont améliorées au cours du deuxième mandat d’Obama, mais sous Trump, il est tombé en dessous de 5%.

L’industrie du comté de Luzerne a bénéficié de Trump. (Photo: Roland Peters)

Le nombre total d’emplois, cependant, a peu changé: lorsque Trump a prêté serment, il y avait 257000 emplois en dehors de l’agriculture dans la région. Au début de l’année, il y en avait 260 000. Les derniers chiffres disponibles sont disponibles pour juillet, alors qu’il y avait 230 000 emplois de ce type. Le taux de chômage était de 15,7 pour cent.

Les sondages dans le nord-est de la Pennsylvanie indiquent une autre victoire de Trump. Les inscriptions électorales républicaines sont nettement plus élevées dans le comté de Luzerne qu’il y a quatre ans, contrairement aux démocrates, où il n’y a pas d’enthousiasme mesurable. Les choses vont bien pour Trump dans l’ouest de la Pennsylvanie aussi. Les républicains affirment que le «grand retour» économique est déjà en cours. Malgré les chiffres actuellement mauvais. Comme si ce fléau qui envahit le pays mettait à l’épreuve la fermeté des partisans de Trump.

En marge du discours de Pence, un groupe de femmes âgées s’est demandé pourquoi Trump était la seule option. Plus important encore, ils conviennent que Trump les protège de la violence de la gauche qu’ils voient à la télévision tous les jours. Mais par ici? « Non, tout est totalement calme ici. » La police le confirme: tout est détendu dans le comté de Lucerne. La région a également été largement épargnée par le virus. Alors pourquoi Biden est-il si inéligible? Les démocrates veulent plus d’État, plus de contrôle et de changement pour créer le chaos, expliquent-ils. L’un d’eux demande avec indignation: «Avez-vous entendu dire qu’ils voulaient retirer Dieu du serment de serment? Maintenant, ils veulent même nous enlever Dieu».