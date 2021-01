C’est le nouveau rasoir électrique Xiaomi que vous voudrez avoir oui ou oui

Avec ce rasoir spectaculaire, vous laisserez votre peau comme les fesses d’un bébé.

Bien qu’avoir une bonne barbe puisse rendre les gens laids – comme moi – un peu plus attirants, La vérité est que le rasage est l’une des tâches que les hommes aiment le moins. Non seulement à cause du temps passé à raser la barbe mais aussi à cause de l’irritation que la peau souffre de certaines lames et rasoirs.

Cependant, et grâce à ce nouveau rasoir électrique Xiaomi que nous vous présentons ci-dessous, le rasage sera une tâche beaucoup plus agréable et tout cela sans avoir dépensé beaucoup d’argent dans le processus.

C’est le nouveau rasoir Xiaomi

Il est bien connu que Xiaomi fabrique non seulement des téléphones mobiles spectaculaires, mais également une multitude de produits utiles tels que des radiateurs, des climatiseurs ou des lampes pour la maison – et bien plus encore -. C’est pourquoi la firme chinoise annonce qu’un rasoir électrique ne devrait pas nous surprendre.

Sous l’une de ses sous-marques, plus précisément Mijia, Xiaomi présente le rasoir S700. Ce n’est pas réellement le premier rasoir Xiaomi mais celui-ci a une particularité, livré avec des lames en céramique d’usine. Quant à sa forme, peu de surprises puisqu’il est assez classique et est en métal et dispose de deux boutons pour contrôler la puissance et la vitesse des lames. Xiaomi déclare que le rasoir est résistant à l’eau, à la mousse à raser et même au savon.

Quant à son prix, il est vendu sur Youpin au prix de 499 yuans ou ce qui est pareil, environ 77 dollars. Malheureusement, le rasoir ne sera vendu qu’en Chine, bien que des rumeurs suggèrent qu’il pourrait bientôt être disponible en dehors de ses frontières dans les magasins en ligne internationaux, ce que nous aimerions sincèrement.

