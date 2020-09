C’est le nouveau pépin Fortnite qui vous rend invincible dans la saison 4

S’il y a un aspect actuel de Fortnite qui mérite d’être pris en compte et qui va au-delà des grandes quantités de contenu que le titre de Jeux épiques il sort à chaque nouveau patch qu’il reçoit, ce sont les pépins découverts par la communauté du jeu qu’il nous faudrait regarder; surtout parce que certains d’entre eux ils peuvent mettre en danger l’expérience de jeu qu’offre la bataille royale.

De cette façon et après vous avoir parlé de quelques-uns des plus remarquables de la saison 4 de Fortnite comme, par exemple, celui de la table de Surfeur d’Argent ou celui qui nous permet d’utiliser deltaplane infiniment, aujourd’hui, nous allons parler de celui qui nous rendra complètement immortels et, par conséquent, cela nous évitera d’être assommé dans un match.

Le fait est que le dataminer connu sous le nom de Roi des pépins Il a trouvé un moyen de réaliser cet exploit, qui a montré dans une vidéo quelles sont les étapes à suivre pour le réaliser. Maintenant, si nous voulons vous montrer le processus, c’est pour souligner que ce pépin existe avec l’objectif que plus de gens en font écho pour que Jeux épiques peut le réparer dès que possible:

On devrait mettre une voiture juste à côté d’un tas de paille

Ensuite, il va falloir sauter vers le tas de paille d’une grande hauteur et le tirer juste avant de le frapper

Lorsque l’animation du personnage semble buguée, nous devrons monter dans la voiture pour la conduire

Une fois que nous sommes sortis du véhicule, le pépin serait exécuté

Enfin, nous ne pouvons que vous rappeler que nous serons extrêmement attentif au prochain patch qui sortira Jeux épiques pour Fortnite dans le but de vérifier si l’entreprise a choisi de corriger cet exploit dans les plus brefs délais.

