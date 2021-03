C’est le nouveau moniteur que Redmi a présenté: 27 pouces, ultra-fin et très bon marché

Redmi a un nouveau moniteur pour seulement 115 euros avec un écran de 27 pouces et un design ultra-fin.

Le catalogue de produits de Xiaomi ne semble pas avoir de fin. Après avoir lancé un curieux câble de recharge mobile, une machine à laver de poche ou un impressionnant téléviseur 86 pouces, la marque a maintenant lancé un nouveau moniteur d’ordinateur sous la marque Redmi, qui ravira tous ceux qui recherchent un nouvel affichage à prix réduit pour votre ordinateur.

Il s’agit d’un moniteur qui améliore le Redmi 1A, le premier moniteur publié par la société. Ce nouvel opus introduit un conception améliorée et des fonctionnalités plus avancées pour un prix légèrement plus élevé.

Taux de rafraîchissement de 75Hz et 27 pouces pour seulement 115 euros

La nouvelle version du moniteur Redmi dispose d’un conception améliorée, qui introduit des lignes plus modernes au réduire son épaisseur, de sorte que la partie la plus fine atteigne 7,5 millimètres.

Comptez avec un Panneau de 27 pouces de diagonale avec une résolution Full HD. C’est un écran IPS, dont le taux de rafraîchissement est jusqu’à 75 Hz et est en mesure d’offrir Angles de vision de 178 degrés.

D’autres fonctions intéressantes sont ses ratio d’aspect 16: 9 ou une luminosité de 300 cd / m2. De plus, une prise en charge est fournie pour 100% du spectre sRGB.

En termes de connectivité, nous avons HDMI et VGA, avec les deux ports situés à l’arrière du moniteur. Il intègre également un port casque 3,5 millimètres.

Le nouveau moniteur Redmi est déjà en vente en Chine, au prix de 899 yuans, quelques 115 euros selon le changement actuel. Bien que pour l’instant on ne s’attende pas à ce que Xiaomi décide de l’apporter officiellement dans d’autres régions de la planète, il n’est pas surprenant que tôt ou tard il finisse par atteindre les magasins d’importation les plus populaires, où il sera possible de l’acquérir à un prix non beaucoup plus élevé que son RRP officiel.

