C’est le nouveau modèle de permis de conduire. Quelles nouvelles apporte-t-il?

Il existe un nouveau modèle de permis de conduire qui promet un design amélioré et plus sûr (selon les normes définies au niveau européen), ayant été présenté le 11 janvier lors d’un événement qui a eu lieu dans les locaux de la presse nationale Casa da Moeda (INCM ).

Le nouveau modèle de permis de conduire a commencé à être produit à la mi-janvier et il y a plusieurs changements par rapport au modèle utilisé jusqu’à présent.

Premièrement, la catégorie T (véhicules agricoles) est désormais incluse dans le nouveau modèle, et les mesures de sécurité du document ont été renforcées:

la photographie du conducteur est maintenant dupliquée, la deuxième photographie étant de taille réduite dans le coin inférieur droit et le numéro de sécurité respectif;

il existe désormais un code-barres bidimensionnel de type QR Code afin de permettre la lecture des informations existantes dans un équipement adapté;

les éléments de sécurité sont visibles dans l’infrarouge et l’ultraviolet.

Dois-je échanger mon permis de conduire contre le nouveau?

Ne pas. Le permis de conduire dont nous disposons reste valable jusqu’au moment de son renouvellement ou de sa revalidation.

En raison de modifications de la législation, la date d’expiration du permis de conduire que vous pouvez consulter sur votre propre permis de conduire peut ne pas être la bonne, en particulier pour ceux qui ont passé le permis avant le 2 janvier 2013. Pour savoir quand vous devez renouveler votre permis de conduire, consultez le document IMT (Institut de la Mobilité et des Transports):

De quoi ai-je besoin pour revalider mon permis de conduire?

Si le moment est venu de renouveler ou de revalider, le document à recevoir sera déjà celui du nouveau modèle de permis de conduire.

Les demandes de revalidation de permis de conduire peuvent être effectuées sur IMT Online, sur Citizen’s Space ou chez un partenaire IMT. Si la revalidation est effectuée en personne, il est nécessaire de présenter:

permis de conduire actuel;

pièce d’identité avec résidence habituelle (par exemple, carte de citoyen);

Numéro d’identification fiscale

certificat moyen électronique, dans les situations suivantes: âgé de plus de 60 ans et conducteur de véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B, BE ou de véhicules agricoles des catégories I, II et III. conducteur de véhicules des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE; conducteur de véhicules des catégories B, BE s’il conduit des ambulances, des camions de pompiers, des transports de malades, des transports scolaires, des transports collectifs d’enfants ou des voitures de location légères pour le transport de passagers.

certificat d’évaluation psychologique (délivré par un psychologue) dans les situations: conducteur âgé de 50 ans ou plus conduisant des véhicules des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE; conducteur de véhicules des catégories B, BE s’il conduit des ambulances, des camions de pompiers, des transports de malades, des transports scolaires, des transports collectifs d’enfants ou des voitures de location légères pour le transport de passagers.



Si la revalidation du permis de conduire se fait en ligne, il est nécessaire de présenter:

numéro de contribuable et mot de passe du portail financier ou clé mobile numérique pour vous inscrire à IMT Online

certificat médical électronique (voir ci-dessus dans quelles situations) et / ou certificat psychologique qui devra être scanné (voir ci-dessus dans quelles situations)

Combien coûte le duplicata du permis de conduire?

La commande d’un duplicata a un coût de 30 euros pour tous les conducteurs, sauf s’ils ont 70 ans ou plus, où le coût est de 15 euros. Si la commande est passée via le portail IMT Online, il y a une réduction de 10%.

Si vous ne révalidez pas votre permis de conduire dans les délais légaux, que se passe-t-il?

La demande de revalidation du permis de conduire doit être faite dans les six mois avant la date d’expiration. Si la date d’expiration est dépassée et que nous continuons à conduire, nous sommes commettre une infraction routière.

Si nous prévoyons plus de deux ans et jusqu’à cinq ans pour la période de revalidation, nous devrons effectuer un examen spécial, constitué de preuves pratiques. Si cette période dépasse cinq ans et jusqu’à une limite de 10 ans, nous devrons suivre une formation spécifique avec succès et passer un examen spécial avec épreuve pratique.

COVID-19[feminine

Une dernière note pour ceux qui ont vu leur permis de conduire expirer le 13 mars 2020, date à laquelle des mesures extraordinaires ont été prises pour lutter contre la pandémie. Conformément aux dispositions du décret-loi n ° 87-A / 2020 du 15 octobre, la validité du permis de conduire a été prolongée jusqu’au 31 mars 2021.

Source: IMT.