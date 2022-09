C’est le nouveau Google Chromecast pas cher qui sera présenté aux côtés du Pixel 7

in

Nous avons déjà pu voir le nouveau Chromecast… et la vérité est que son design est familier

Google va introduire un nouvelle version de Google Chromecast avec Google TV lors de l’événement de lancement des nouveaux Google Pixel 7 et 7 Pro le 6 octobre. Jusqu’à présent, ce n’étaient que des rumeurs, mais une fuite du portail allemand WinFuture j’ai terminé confirmant tous les détails du nouvel appareil diffusion créé par Google.

D’après ce que l’on sait jusqu’à présent, ce nouveau modèle Il ne s’agira pas d’un renouvellement de l’actuel Google Chromecast avec Google TV présenté en 2020, mais un version recadrée, moins chère et qui se passera du support du contenu 4K.

Même design dans un format plus abordable

La filtration sur l’appareil s’accompagne de des images qui nous permettent de jeter un œil à votre conception. Et, si cela vous semble familier, c’est tout à fait normal : il est fondamentalement identique au Google Chromecast avec Google TV introduite il y a deux ans. Il n’y a pas de différences esthétiques entre les deux modèles.

Les changements les plus importants seront à l’intérieur. Selon la fuite, ce nouvel appareil, appelé Google Chromecast avec Google TV (HD) prendra en charge une résolution vidéo maximale de 1080p.

Sinon, il inclura le même système d’exploitation : Google TV, et la télécommande sera incluse avec le Chromecast. Grâce à lui, il sera possible de se déplacer dans l’interface et d’utiliser des applications compatibles avec Google TV.

Sur le plan technique, on sait que ce modèle aura un Processeur quadricœur AMlogic S805X2accompagné de 2 Go de RAM.

Tout semble indiquer que sa présentation aura lieu le 6 octobre, ainsi que celle des Pixel 7 et 7 Pro et de la Google Pixel Watch. Plus tard, il sera mis en vente à un prix d’environ 40 euros (aux États-Unis, il en coûtera 49,99 euros).

