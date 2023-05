C’est le nouveau film d’Andrew Garfield et Daisy Edgar Jones réalisé par un Chilien

Premières

Les acteurs dirigeront un biopic qui aura Sebastián Lelio comme responsable de la réalisation et de l’écriture du scénario.

© IMDbAndrew Garfield.

Andrew Garfieldl’acteur de cinéma bien connu comme Le réseau social et L’incroyable homme-araignéea été choisi pour jouer dans un nouveau biopic de sa carrière, comme il l’a déjà fait avec « Tic, tic… BOOM ! » et crête de scie à métaux. A cette occasion, il sera accompagné de marguerite edgar jonesl’actrice de la série populaire personnes normales. Le film sera réalisé par un réalisateur chilien.

Sébastien Lélio sera le directeur de voyageursle nouveau film Andrew Garfield et Daisy Edgar Jones. De plus, il écrira le scénario avec Jessica Goldbergle scénariste qui avait précédemment travaillé sur Cerisele drame titré par Tom Holland qui a dirigé les frères russes.

voyageurs nous montrera comment la romance entre l’astronome Carl Sagan et le producteur et réalisateur de documentaires Anne Druyan. Les deux étaient des figures centrales du projet de la NASA qui impliquait d’enregistrer ce qui est devenu connu sous le nom de « Disque d’or »où des messages, des chansons et des images ont été placés pour être envoyés dans l’espace et trouvés par des extraterrestres.

Le film sera écrit par Lélio et Goldberg d’après les entretiens qu’ils ont eus Druyan et bon nombre de ceux qui participent à ce qu’on appelle le projet Disque d’or. sera produit par Ben Browning pour FilmNation Divertissement, Lynda Obstet Druyan (qui a actuellement 73 ans).

+Qui est Sebastián Lelio

Sébastien Lélio est un réalisateur chilien reconnu dans le monde entier pour son talent et son expérience du cinéma. Votre film une femme fantastique est devenue la première production chilienne à remporter un prix pour L’Académie. Le film, mettant en vedette Daniela Véga, a reçu le oscar du meilleur film étranger de l’édition 2018.

