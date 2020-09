C’est le nombre millionnaire de joueurs que Spellbreak a atteint en moins d’une semaine

Pendant les premiers jours du mois de septembre en cours, Prolétariat Inc. a finalement publié la version finale de Spellbreak, votre Battle Royale magique. Après un temps considérable en phases de tests qui lui ont permis de configurer le résultat qui, aujourd’hui, est disponible sur les principales plateformes du marché, le titre s’est imposé comme l’un des multijoueurs les plus populaires du moment, combinant à un grand nombre d’utilisateurs et de créateurs de contenu qui apprécient la proposition intéressante de l’étude. Un qui, en particulier, malgré sa courte durée sur le marché, a déjà des chiffres en millions.

SENSATIONNEL. Cela ne fait que 5 jours depuis le lancement et #Spellbreak a déjà: 🤩 2 MILLIONS DE JOUEURS

😵 regardé pendant 1,7 million d’heures sur Twitch

🤯 assez de sorts lancés pour causer 7 milliards de dégâts Un grand merci à vous tous Breakers dans les Hollow Lands! pic.twitter.com/NOWnmKsnrr – Brise-sort (@PlaySpellbreak) 8 septembre 2020

À cet égard, le développeur a partagé via son compte Twitter qu’après cinq jours de disponibilité, le titre rassemble déjà plus de 2 millions de joueurs tout au long de ses quatre versions. Aussi, parmi d’autres données qui reflètent la popularité vertigineuse de la création, elles ont déjà été plus de 1,7 million d’heures de jeu sur Twitch et, par curiosité, plus de 7 milliards de points de dégâts se sont matérialisés dans leurs jeux. Par conséquent, émuler les jalons atteints par des pairs tels que Les gars de l’automne, sa première est un succès de grande ampleur et, à l’avenir, elle continuera sûrement à récolter d’autres réalisations.

SpellbreakN’oubliez pas qu’il peut être acheté gratuitement pour PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

