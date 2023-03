C’est le musicien le plus populaire selon Guinness Records

Musique

C’est un musicien qui a réalisé un nombre impressionnant de vues mensuelles sur l’application Spotify, c’est pourquoi il est considéré comme le plus populaire au monde.

Les Records Guinness ils mettent en évidence diverses réalisations de la part des humains et de la nature et sont vraiment étonnants. La première édition du livre encadrant ces exploits a été publiée le 27 août 1955 et, à Noël cette année-là, elle est devenue la publication la plus vendue au Royaume-Uni, date à laquelle sa popularité a grimpé en flèche.

Maintenant le Records Guinness ils soulignent qu’un musicien particulier est considéré comme le plus populaire au monde. C’est à propos de qui? Est Le weekendqui dans l’application Spotify Il a atteint 100 millions de vues mensuelles, un nombre qu’aucun autre artiste n’a réussi à atteindre jusqu’à présent, ce qui en fait un véritable phénomène de masse avec une caractéristique mondiale.

L’impressionnant palmarès de The Weeknd

Pour les Records Guinness le nombre d’auditeurs mensuels sur la plateforme est une mesure essentielle et dans ce cas le nombre de Le weekend sont plus qu’éloquents avec un total de 111,4 millions de personnes qui consacrent leur temps à la musique de cet homme qui a su construire une carrière musicale extrêmement réussie avec de grands succès comme sauve tes larmes et Lumières aveuglantes.

Qui le suit sur la liste des musiciens à succès ? Miley Cyrus, qui compte à ce jour 82,4 millions d’auditeurs mensuels. D’autres musiciens derrière Le weekend ils incluent Shakira avec 81,6 millions d’auditeurs, Ariana Grande avec 80,6 millions, Taylor Swift avec 80,2 millions, Rihanna avec 78,5 millions et Ed Sheeran avec 77,5 millions. Certainement une liste avec des noms propres notables qui ont un impact total sur l’industrie musicale.

Lumières aveuglantesla chanson de Le weekendest le plus reproduit dans l’histoire de Spotify En plus d’être considéré comme le plus gros single de tous les temps sur le Billboard Hot 100 aux États-Unis grâce au fait qu’il a passé plus de 100 semaines sur les hit-listes depuis sa présentation en 2019 sur l’album après des heures. Le weekend Il occupe une place privilégiée grâce à sa créativité et à un style musical qui a réussi à captiver le monde entier.

