C’est le «millionnaire» qu’il en coûte pour acheter tous les produits Xiaomi pour la maison numérique

Vous ne le croirez pas si on vous dit que la facture mesurait plusieurs mètres et dépassait, en dollars US, les six chiffres … Xiaomi a-t-il autant de produits «IoT»?

Avec un catalogue de produits de plus en plus prolifique, la vérité est que le tout-en-un de Xiaomi à la maison numérique n’a pas seulement été confirmé en 2020 avec un investissement de plusieurs millions de dollars dans son Internet des objets, mais aussi avec les chiffres d’un écosystème qui a déjà plus de 270 millions d’utilisateurs, dont plus de 5 millions ont connecté 5 produits ou plus à l’application Xiaomi Home.

Le secret du géant Haidian n’est autre que offrir un produit pour chaque besoin, voire plusieurs, tous à des prix très contenus et peu gourmands qui font recherchons tous Xiaomi quand nous avons besoin de pratiquement n’importe quoi, et seulement les smartphones mais aussi d’autres types de produits électroniques et même pas si électroniques.

En fait, un Mon fan avec suffisamment d’argent sur le compte bancaire, il voulait répondre à la question combien coûte l’achat de tous les produits Xiaomi Mi Home, et sûrement la réponse vous surprendra car oui, en effet, les prix Xiaomi sont très contenus, mais c’est ça la liste des produits est au kilomètre… Découvrons le mystère!

Un ticket de plusieurs mètres et d’un montant de 690 000 yuans, qui serait échangé aujourd’hui contre plus de 87 000 euros

La première chose est de confirmer que Les fans de Mi existent en Chine avec un tel dévouement à la marque comme le montre le fanboys Oui fangirls Apple quand ils font la queue des heures avant le lancement de l’iPhone, alors il n’est pas surprenant que tôt ou tard quelqu’un ait voulu faire ce machado cela semble impensable ici.

Dans ce cas, le Mon fan est allé dans un Mi Store en Chine avec la commande de réservez et achetez chacun des produits Xiaomi pour la maison numérique, qui à la fin sont tous gadgets et des appareils qui peuvent connecter et contrôler depuis Xiaomi Home, devenant compatible avec des fonctions intelligentes telles que le programmateur de scène ou la commande vocale via Alexa ou Google Home.

Les employés du magasin doivent avoir halluciné, car en effet le fabricant chinois dispose d’ampoules, de lampes complètes, de capteurs de mouvement, d’humidité ou de fumée, de produits de sécurité, de caméras de surveillance, de haut-parleurs intelligents, de réfrigérateurs, de petits appareils tels que des radiateurs ou des purificateurs d’air et même des prises intelligentes ou des solutions pour éclairage avancé tel que des bandes LED, à l’intérieur un catalogue presque inépuisable que nous ne pourrions reproduire sans vous ennuyer.

Le billet est précisément celui que nous venons de vous montrer dans l’image ci-dessus, mesure plusieurs mètres et ajoute des dizaines d’appareils dont le coût total s’élève à 690 yuans, quelque chose comme environ 105.000 dollars américains ou 87.700 euros au changement actuel.

Ils disent dans les sources d’information chinoises que le catalogue comprend plus de 300 produits pour la maison numérique entre les marques propriétaires de Xiaomi et ses les partenaires sur la plate-forme Mijia, cependant personne n’a compté avec précision tous les pots que ce Mi Fan a ramené à la maison pour le prix… d’une maison!.

Le processus d’achat était enregistré et téléchargé sur TikTok dans une émission du Mi Store lui-même, indiquant clairement que s’il y a une plateforme de Internet des objets qui a avancé au-dessus de tous les autres, c’est sans aucun doute un Xiaomi Home qui dispose déjà de produits compatibles et connectables pour tous les besoins.

Le plus important? Eh bien, probablement la sécurité, alors nous vous laissons avec notre sélection de produits intelligents Xiaomi pour protéger notre maison et la convertir pour très peu d’argent en une maison numérique entièrement sécurisée.

Plus d’informations | Mes chauffeurs

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂