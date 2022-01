C’est le message encourageant de Máxima de Holanda pour ‘Blue Monday’

CÉLÉBRITÉS

La Reine a surpris tous ses followers avec un message émotionnel à travers ses réseaux sociaux sur l’importance de la santé mentale.

©Getty imagesMaxime de Hollande.

‘Lundi bleu‘ est connu pour être un jour triste selon la formule mathématique de Cliff Arnall, professeur à l’Université de Cardiff. Maxime des Pays-Bas Il faisait partie des célébrités qui reflétaient un « lundi bleu » non pas triste mais engagé.

La reine s’est exprimée à travers ses réseaux sociaux sur la maladie mentale : « L’exercice est bon pour votre santé physique, mais aussi pour votre santé mentale, surtout si vous pouvez le faire à l’extérieur. Aujourd’hui, en ce lundi bleu, je fais une longue marche. Toi aussi? ».

De cette façon, Máxima de Holanda a surpris ses partisans avec ce message. Même, elle ne pouvait pas être vue seule puisqu’elle était accompagnée de son fidèle chiot Mambo qui était à ses côtés lors de cette excursion très spéciale. Il portait même des vêtements de sport et attachait ses cheveux.

Il convient de rappeler que Máxima a subi une perte importante dans sa vie avec sa sœur Inés, qui a décidé de se suicider à cause de ses problèmes de santé mentale. Dans une interview avec le journaliste et présentateur de télévision Matthijs van Nieuwkerk, il a indiqué : «

« Nous avons essayé de la guider du mieux que nous pouvions, mais la réalité est que nous ne sommes pas des professionnels. Elle n’allait pas bien pendant les sept ou huit dernières années de sa vie, mais nous ne savions pas comment l’aider. Elle souffrait de dépression et un trouble de la personnalité, et elle pensait que c’était la seule issue, alors qu’il avait tant de talent et que je ne le voyais pas », a-t-il avoué.

Ce n’est pas la première fois que la reine se montre solidaire de ces causes. Ces derniers mois, il a annoncé de tristes nouvelles, comme le suicide de Verónica Forqué ou celui du fils adolescent de Sinéad O’Connor, qui n’avait que 17 ans. Son message lors du Blue Monday souligne la nécessité de prêter attention à la santé mentale. Même sa fille adolescente, la princesse Amalia, 18 ans, a admis avoir poursuivi sa thérapie :

« Je pense que parler à un professionnel est tout à fait normal, surtout après ce qui est arrivé à ma tante », raconte-t-elle dans son livre biographique, mis en vente en décembre dernier à l’occasion de sa majorité. Et il a ajouté : « Je ne pense pas que cela devrait être un sujet tabou et il n’y a aucun problème à l’admettre en public. Parfois, tout devient trop pour moi : l’école, les amis… Si j’en ai besoin, je prends rendez-vous, je me défoule, je sors tout et je suis prêt pour tout le mois ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂