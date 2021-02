C’est le meilleur widget pour organiser votre temps et profiter au mieux de chaque heure

Est-il difficile pour vous de contrôler votre quotidien? Pensez-vous que vous ne faites pas bon usage des heures? Aujourd’hui nous vous apportons une aide qui vous sera sûrement utile si vous vous trouvez dans ces situations. Continuez à lire, car votre vie peut changer radicalement.

Il s’agit de Planificateur et calendrier dans le widget horloge, une application qui sert de planificateur de temps qui affiche visuellement une liste de cas, d’événements et de tâches à effectuer chaque jour dans un diagramme à secteurs de douze heures. Une application qui aidera l’utilisateur aiguisez votre sens du temps et visualisez la journée, comme indiqué dans la description de cette application dans le Google Play Store.

Son fonctionnement est simple. Bref, c’est une sorte de calendrier horaire, un minuteur professionnel qui aide l’utilisateur à bien organiser son temps pour mieux utiliser les heures de chaque jour. Le plus curieux est son apparence, car il présente une liste de tâches sur une horloge calendaire. Autrement dit, il est affiché comme un graphique à secteurs dans l’application et sur le widget de l’appareil. D’une part, les événements sont des secteurs dont la durée peut être clairement contrôlée pour suivre le plan.

Cela peut vous intéresser | L’une des meilleures applications de productivité lève ses restrictions pour un usage personnel, de 50 euros par an à gratuit!

Planifiez votre journée et gardez vos tâches de calendrier à jour avec cette application utile

La combinaison de l’horloge et du calendrier fournit une représentation incroyablement visuelle des tâches à effectuer, permettant à l’utilisateur de planifier et de calculer efficacement la journée. Le widget mettre à jour automatiquement les événements et les heures sur l’écran du smartphone une fois par minute et après l’apparition de nouvelles tâches sur le calendrier. Il convient également de noter que ladite application nécessite un calendrier google et il peut être associé à des montres intelligentes.

Sans aucun doute, c’est une application parfaite pour un parfait planification quotidienne pour effectuer les tâches en attente de chaque jour. De plus, il sert également à tenir une comptabilité et un suivi des heures de travail, des horaires de cours ou à planifier la journée avec les devoirs et autres activités, comme les activités sportives ou les repas, entre autres. Si vous avez besoin d’un peu d’ordre dans votre quotidien, essayez cette application en cliquant sur le bouton en dessous de ces lignes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂