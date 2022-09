C’est le meilleur super-héros aquatique de Marvel et DC selon les fans

Merveille/DC

Avec les débuts de Namor dans Black Panther: Wakanda Forever, la compétition entre ce personnage et Aquaman s’ouvre à nouveau. Quel est le meilleur héros aquatique ?

Aquaman a fait ses débuts dans le Univers étendu DC et a été personnifié par l’imposant Jason Momoa qui a donné au personnage une ambiance cool très célébrée par les adeptes de la marque. Dans ce cas, le personnage vivait en exil d’Atlantis en tant que renégat qui n’aimait pas son héritage du côté de sa mère, la reine Atlanna. Cependant, après avoir affronté son frère Orm, il prit le trône de la ville engloutie.

Le super-héros sous-marin a une force, une endurance et une capacité surhumaines à nager à grande vitesse ainsi qu’à respirer dans les profondeurs de l’océan. Il faisait partie d’une équipe de personnes aux qualités exceptionnelles telles que le Justice League où il a partagé sa place avec Batman, Wonder Woman, Flash et Cyborg en plus de Superman.

Pour sa part, Namor est un personnage classique merveille qui fera ses débuts au cinéma Panthère noire : Wakanda pour toujours. Dans ce cas, la mythologie de qui est connu dans les romans graphiques comme « Le premier mutant » Il aura une modification substantielle puisque le réalisateur de ce film, Ryan Coogler, aime adapter ses personnages avec de fortes racines dans des cultures tangibles.

C’est peut-être pour cette raison que Namor sera le chef de Talocanune nation inspirée de la mythologie aztèque comme on peut le voir à l’oeil nu dans le regard de Tenoch Huerta, l’acteur en charge de ce personnage qui aura des pouvoirs très similaires à ceux de Aquamandu moins dans le monde de la bande dessinée où le personnage de merveille ajoute à ces qualités la capacité de voler et une longévité importante. Il n’y aura pas d’Atlantide dans le MCU !

spoilers a donné à ses followers la possibilité de choisir quel est le personnage préféré des fans entre Aquaman et Namorles deux super-héros sous-marins de Marvel et DC. Dans ce cas, une enquête a été réalisée sur la chaîne Telegram de la page et les résultats ont été éloquents. Le personnage DCEU a surclassé son homologue MCU de 86% contre 14% Namor. Et que la suite du personnage de Jason Momoa intitulée Aquaman et le royaume perdu.

Cette considération changera sûrement un peu quand enfin Namor ses débuts sur grand écran lors des événements de Panthère noire : Wakanda pour toujoursle film où sa nation connue sous le nom de Talocan aura une confrontation contre le pays avec la technologie la plus avancée sur la planète Terre. La suite du succès de 2018 s’annonce comme une entrée très intéressante dans la phase 4 du MCU et Namor est l’une des raisons d’être là le jour de la première.

