C’est le meilleur rôle de Tom Hardy de toute sa carrière.

L’acteur né à Londres fête ses 45 ans. Pour nous, c’est la meilleure version de sa carrière d’artiste.

C’est aujourd’hui le 45e anniversaire de Tom Hardyun acteur que l’on a vu travailler avec de grands réalisateurs comme Christophe Nolan et Guy Richie. Né à Londres, il a passé du temps dans de grosses productions telles que Rock’n Rolla Soit Tabouet récemment on l’a vu jouer dans des films de la stature de Venin Oui Chapon. Avec plus de 60 crédits en tant qu’interprète, il y a pour nous un travail qui se démarque des autres.

Si nous devons parler de la course Tom Hardy il est impossible de ne pas mentionner son tournage avec Nolan en tant que méchant de Le chevalier noir se lève, fléau, mais par rapport au personnage que nous citerons, celui-ci arrive en deuxième position. De qui parle-t-on alors ? Rien de plus et rien de moins que alfie salomonl’un des nombreux membres de Peaky Blinders avec qui vous finissez par interagir Tommy Shelby tout au long de plusieurs saisons de la série.

alfie salomon fait ses débuts pour la première fois en Peaky Blinders dans la deuxième saison de la série et était dans un total de treize épisodes. Ce personnage est un chef criminel juif qui a grandi à Camden Town, Londres et a été élevé par une femme qui s’est échappée de la Russie soviétique. Il a d’abord été présenté comme un allié de Tommy Shelby à qui il a demandé de l’aide pour gagner la guerre contre les Italiens.

Vers la quatrième saison, nous avons vu l’une des plus grandes révélations concernant la vie de alfie salomon dans Peaky Blinders. Après avoir trahi Tommy, le confronte sur une plage où il finit par se faire tirer dessus. Ce qui est frappant, c’est que, alors qu’on croyait qu’il était mort, il est réapparu dans la cinquième saison où peu de détails ont été donnés sur la façon dont il est sorti vivant au-delà des médicaments qu’il a dû consommer pour supporter la douleur, et il est devenu un allié. de Tommy Shelby affronter les fascistes Oswald Mosley.

+ Est-ce qu’il retourne à Mad Max ?

En 2015, Tom Hardy était l’un des acteurs qui avait la fierté d’être choisi par George Miller faire partie de l’un des meilleurs films de la décennie, Mad Max: Fury Road. Là, l’acteur londonien a joué Max Rockatanskile célèbre personnage incarné par Mel Gibson dans les trois films originaux. Bien qu’ici, il ait un rôle mineur et que l’accent soit mis sur furieux, son passage dans ce film est particulièrement retenu pour la manière dont il a dû voyager enchaîné et masqué. Selon les déclarations de l’acteur, Robuste signé pour faire plus d’un film dans la franchise. Cependant, on ne sait pas encore quand il sera vu car la prochaine histoire sera une préquelle axée sur furieuxavec Anya Taylor Joy comme protagoniste.

