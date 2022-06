C’est le meilleur personnage secondaire de Toy Story

Pixar

La saga créée par Pixar en 1995 compte deux protagonistes très appréciés : Woody et Buzz. Ils étaient accompagnés de plusieurs autres jouets et nous vous dirons lequel est le meilleur de tous.

©IMDBLe premier film date de 1995.

Le monde de l’animation compte aujourd’hui toutes sortes de références très prestigieuses allant de Shrek dans travaux de rêve, Mon méchant préféré Oui Sbires dans éclairage, Kubo et la quête du samouraï dans Laïka et bien sûr, histoire de jouet dans Pixar. De toutes ces cassettes, nous parlerons de celle qu’il a réalisée Jean Lasseter en 1995: histoire de jouetqui a marqué un avant et un après dans l’industrie cinématographique réalisée avec des ordinateurs.

Il y a un peu plus de 25 ans Pixar lance le premier de tous les films qui feront partie de son catalogue acclamé. Là, l’histoire d’un groupe de jouets qui appartenait à Andy, qui prenait vie chaque fois qu’ils étaient seuls et qu’aucun humain ne les voyait. Parmi tous, Woody et Buzz ils étaient les protagonistes, qui sont revenus plus tard pour faire trois autres films.

S’il faut parler de ce qui a été le meilleur héritage en termes de favoritisme au sein histoire de jouetla plupart des opinions indiquent probablement histoire de jouet Oui histoire de jouet 2 comme les meilleurs films (dans cet ordre) déjà Woody et Buzz comme les meilleurs personnages laissés par la saga. Entre ces deux protagonistes, c’est le cow-boy de Andy celui qui est généralement privilégié au moment de choisir entre l’un et l’autre, mais pas à une large majorité.

Mais qu’en est-il quand on parle des personnages secondaires de histoire de jouet? Avec quatre films répartis sur deux décennies, la saga a réussi à introduire de plus en plus de jouets appréciés des fans. nous pouvons penser à Jenny et tir à la cible dans le deuxième film, le méchant beaucoup du troisième, ou Fourchette, qui est apparu dans le quatrième épisode et a ensuite eu sa propre série. Qui est le meilleur de tous ?

+Le meilleur personnage secondaire de Toy Story

Si vous devez penser à un personnage qui s’attribue tout le mérite sans être le protagoniste, cela doit être M. Potato-Face. Basé sur une invention de Georges Lerner qui fut commercialisé pour Hasbro en 1952, ce personnage se distingue par son humour un peu acide, son scepticisme et sa capacité à être résolu, peu importe que cela implique d’améliorer ou de détériorer les choses. Visage de pomme de terre nous a fait de bonnes blagues comme quand il a levé les yeux pour jeter un coup d’œil par la fenêtre de Andy dans le premier film ou lorsqu’il a transformé une tortilla dans son corps pendant le troisième. Qui est le meilleur pour vous ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂